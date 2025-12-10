Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

O Jato Meco organiza un mercadillo para recaudar fondos para los felinos

C. Hierro
10/12/2025 16:19
Cartel del mercadillo de Navidad de O Jato Meco
Cartel del mercadillo de Navidad de O Jato Meco
Cedida
La asociación protectora de animales y del medio ambiente, O Jato Meco, presenta una nueva edición de su mercadillo navideño para recaudar fondos con el objetivo de cuidar a los felinos que viven en las calles del municipio.

En este ‘Mercajato’, que abre mañana, día once, sus puertas en un local ubicado en la Praza de Arriba, 21, la asociación pondrá a la venta artesanía y diferentes objetos de segunda mano como pueden ser libros, ropa, juguetes o muebles, con el único objetivo de conseguir fondos para continuar con su labor que se centra, principalmente, en el esterilizado y castrado de los gatos.

Número de gatos

Desde la asociación señalan que no es posible contabilizar el número de gatos que viven en las calles de O Grove pero que sí tienen registradas “unas 27 colonias”. La mayoría de ellas, indican, están controladas, lo que significa que tienen a los ejemplares castrados pero “aún quedan algunas que no”. Éstas son, cuenta, aquellas que habitan en la zona rural de San Vicente.

Debido a esto, la asociación hace un llamamiento a los vecinos de la localidad para que acudan al mercadillo navideño, compren alguno de sus productos y, así puedan conseguir el máximo de donaciones.

