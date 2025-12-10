Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Los empleados del Concello de O Grove organizan concentraciones para defender un trabajo digno

Las manifestaciones serán todos los viernes de diez a diez y media frente a la Casa Consistorial

C. Hierro
10/12/2025 11:43
Imagen de archivo del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado
Los trabajadores del Concello de O Grove organizan una concentración "contra o bloqueo da negociación colectiva, a falta de persoal e a privatización de servizos".

La fecha es mañana, jueves día 11, en horario de diez a diez y media frente al Concello, e invitan a todos los vecinos de la localidad a sumarse a ellos.

Bajo el lema de que "os servizos públicos de O Grove están en risco", los empleados del Concello reiteran que no buscan subidas salariales, si no que piden un trabajo digno y servicios públicos de calidad.

Próximas citas

La organización de estas concentraciones, tanto los trabajadores como los sindicatos, señalan que esta cita se repetirá todos los viernes a la misma hora, a las diez de la mañana frente a a la Casa Consistorial.

