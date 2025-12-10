Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

EU critica que un médico atiende en el centro de salud sin estar en activo y el Sergas lo desmiente

El gerente del área sanitaria asegura que el facultativo tiene una plaza en propiedad

C. Hierro
10/12/2025 13:56
Imagen de archivo del centro de saúde de O Grove
Imagen de archivo del centro de saúde de O Grove
Gonzalo Salgado
Esquerda Unida de O Grove denuncia que un médico del centro de salud del municipio "estivo atendendo na súa consulta habitual malia que o Sergas certificou oficialmente que non exerce actividade profesional" en ninguno de los centros dependientes del sistema sanitario público de Galicia.

Según señala el portavoz de EU, José Antonio Otero, la situación "non só é irregular" si no que es "completamente inadmisible", ya que se trata de un "feito gravísimo, que un médico atenda pacientes sen costar como profesional en activo".

El partido destaca que este facultativo acumula muchas reclamaciones por parte de los pacientes debido a "conductas inapropiadas" que incluso "derivaron en denuncias formais e mesmo intervención policial".

Sergas

Desde el Sergas, el gerente del área sanitaria, José Flores, desmiente el comunicado emitido por esta formación política y señala que, la persona a la que hacen referencia, "é un dos nosos profesionais, é un facultativo que ten a súa praza en propiedade gañada polo mecanismo oficial".

Flores explica que en el momento en el que el Sergas recibió alguna reclamación por parte de usuarios o pacientes de este médico, es cierto que se les contestó que en ese momento no estaba prestando servicio porque, así era "nese momento".

Así, añade que la ausencia de este médico "durou o que tivo que durar" y que, ahora mismo, está prestando servicio en el centro de salud de O Grove, porque ahí es dónde tiene su plaza. De esta manera, niega que haya habido algún tipo de "faio" en la seguridad, tal y como sugería Otero preguntándose: "Como é posible que accedese ás instalacións e á historia clínica dos pacientes? Que controis fallaron para permitir algo así?"

Por último, el gerente del área sanitaria, señala que la denuncia emitida por parte de EU, "por unha persoa que representa unha institución e que defende a sanidade pública coma a defendo eu, non fan ningún ben, xa que son alarmas sociales".

Por su parte, Otero concluyó su escrito señalando que "a confianza no sistema público non pode verse golpeada por erros deste calibre. Non imos permitir que isto quede en silencio nin que se intente minimizar".

