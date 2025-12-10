Mi cuenta

O Grove

Emgrobes cifra en un 75% la ocupación media en los hoteles durante el puente

La asociación valora de forma muy positiva la afluencia de público en la Festa da Centola

C. Hierro
10/12/2025 12:49
Imagen del showcooking programado dentro de la Festa da Centola
Gonzalo Salgado
Gonzalo Salgado
La asociación de empresarios, Emgrobes, señala que la ocupación media en los hoteles de O Grove durante el puente rozó el 75%

Además, indican durante los fines de semana de noviembre muchos de los alojamientos se llenaron al 50%, cifras que tienen "gran importancia" teniendo en cuenta la época del año en la que estamos, meses en los que la escasez de luz y el mal tiempo disminuyen las visitas en el municipio.

Festa da Centola

Desde Emgrobes valoran de forma "moi positiva" la edición de la Festa da Centola, que se desarrolló desde el 27 de noviembre al 8 de diciembre.

La asociación se siente "satifeita" tanto de la ocupación hotelera durante los fines de semana como de los muchos visitantes que acudieron a la localidad para disfrutar de la gastronomía, de los paisajes y de las múltiples actividades programadas en el festejo en torno al marisco rey.

Desde los hoteles, restaurantes y taperías participantes en la Festa da Centola señalan que muchos de ellos contaron con un "cheo total" en días como el sábado 6. 

La organización cuenta que, a pesar de las lluvias, todas las iniciativas impulsadas contaron con gran número de público, destacando, entre otras, las actuaciones musicales o, por ejemplo, el showcooking celebrado en la lonja y que maridó a la centolla con las setas.

Participantes en el showcooking de la Festa da Centola
Gonzalo Salgado
Gonzalo Salgado

Congreso de micología

Emgrobes también señala que las acciones relacionadas con el mundo de la micología, como fueron el II Congreso de micología, el Congreso Europeo de Cofradías Gastronómicas o, por ejemplo, Micogrove, ayudaron a que el municipio contase con un gran número de visitantes durante estas fechas.

Tras estas iniciativas, la asociación de comerciales de O Grove está inmersa en la programación de Navidad y en la campaña diseñada para animar a vecinos y turistas a consumir en el comercio local. Para ello, Emgrobes tiene activo un sorteo en el que repartirá 1.800 euros en vales de compra y 16 lotes de material escolar valorados en más de 600 euros.

Presentación de la campaña de Navidad de Emgrobes

Emgrobes reparte vales por valor de 1.800 euros en su campaña de Navidad

