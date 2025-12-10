El Concello reclama un refuerzo en la recogida de basuras del puerto

Imagen de los contenedores del puerto vacíos Cedida

El Concello de O Grove reclama a Portos de Galicia que, debido a la singularidad de su puerto que cuenta con actividad de pasajeros los fines de semana y también los días festivos, lleven a cabo un refuerzo de limpieza para impedir que los contenedores luzcan llenos durante esas jornadas.

El alcalde del municipio, José Cacabelos, indica que desde el gobierno local llevan “moito tempo” intentando hablar con el ente público sobre “la xestión do lixo dentro da zona portuaria”. Asimismo, el edil cuenta que desde Portos de Galicia, lo que se le trasladó en su momento es que la recogida de basuras en los puertos se realiza a través de una concesionaria que trabaja de lunes a viernes.

Es por ello que, todos los desperdicios y restos que generan los barcos de viajes y sus ocupantes y que tiran en los contenedores ubicados en el puerto durante las jornadas festivas, no se recogen hasta el lunes. “Iso fai que todo desborde e que xenere un moi mal efecto e unha mala imaxe do porto”, cuenta el alcalde meco.

Esta situación, critica, es la que sucedió el pasado fin de semana que, además, coincidió con un puente. Y aclara que, este problema también lo sufren “e se repite todos os veráns”.

Uso de los contenedores

Por su parte, desde Portos de Galicia, aclaran que la empresa encargada de la recogida de basura en el puerto de O Grove realiza su trabajo “todos os días salvo domingos e festivos”. De esta manera, en el día de ayer, a primera hora, se vaciaron todos los depósitos ubicados en esta zona.

En ese sentido, el ente público recuerda que el uso de los contenedores es “unicamente para o lixo derivado da propia actividade portuaria”. Así, indican que todos los desperdicios que califican como “urbanos” deben depositarse en los recipientes gestionados por el propio Concello de O Grove.

Por otro lado, sobre las críticas por la falta de luz en Meloxo, desde Portos de Galicia señalan que no tenían constancia ni tampoco ningún aviso por parte de los usuarios por problemas de iluminación en la zona. Es por ello que, tras conocer que ocurría, varios técnicos de la entidad se trasladaron a la zona y comprobaron que en el día de ayer faltó la luz en ese punto y, tras realizar las revisiones correspondientes, trabajaron para solucionar la incidencia en el menor tiempo posible,