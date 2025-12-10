Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El BNG de O Grove reivindica la protección BIC para o Gran Hotel con charlas y una exposición

La muestra se inaugura el sábado en la Casa A Celestina y estará abierta hasta el diez de enero

C. Hierro
10/12/2025 18:10
Imagen de archivo del Gran Hotel La Toja
GONZALO SALGADO
El BNG de O Grove organiza diferentes actos para reivindicar la importancia cultural, arquitectónica y emocional del Gran Hotel de A Toxa y, además, promover su reconocimiento oficial como Ben de Interese Cultural (BIC).

La primera iniciativa es una exposición que se inaugurará el sábado a partir de las siete y media en la Casa A Celestina. En la muestra, señala el portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia, se incluirán fotografías, cuadros, objetos y detalles históricos de la construcción de este emblemático edificio. Este espacio estará abierto al público hasta el próximo 10 de enero en horario de cinco a nueve en días laborales y de once a once y media y de cinco a ocho los sábados y domingos.

Cartel del evento
Cartel del evento

Bajo el lema “Un BIC para un Gran Hotel” también se llevarán a cabo charlas que subirán al escenario a personas que trabajaron en el Gran Hotel o en la Fábrica de Xabón, a especialistas e investigadores en el ámbito de los balnearios y del patrimonio. Estos actos se celebrarán, tanto el día de la inauguración de la exposición, como durante el resto del mes de diciembre e incluso en enero. El BNG indica que es primordial “aumentar a protección da construcción”

