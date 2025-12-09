La iniciativa, ‘Un libro, un quilo’ consigue siete cajas de donaciones para Cáritas

Stand de libros que estaba colocado en el instituto Cedida

La iniciativa escolar solidaria desarrollada en la biblioteca del IES Monte da Vila bajo el lema: ‘Un libro, un quilo’ recogió un total de siete cajas de alimentos para Cáritas.

Esta propuesta, que estuvo activa desde el pasado 17 de noviembre hasta el 5 de diciembre, consistía en que tanto el alumnado como el resto de la comunidad educativa recogiera uno de los libros expurgados de la biblioteca y donara, a cambio, alimentos no perecederos o productos de higiene y limpieza para las personas más desfavorecidas del municipio.

Desde la organización de esta iniciativa, comentan, en un principio no estaban, “demasiado” contentos con la cantidad de donaciones recogidas pero, en el momento de entregarlas a los responsables de Cáritas, estos señalaron “que era moitísimo”.

Estos productos, cuentan, servirán para repartir durante la campaña de Navidad, fecha en la que, desde Cáritas, llevan a cabo un mayor número de distribuciones entre las personas necesitadas del municipio meco.

Otras iniciativas

Desde la organización de esta campaña señalan que todavía son muchos los libros retirados de la biblioteca del instituto que se encuentran en perfectas condiciones, es por ello que, probablemente, la siguiente iniciativa que lleven a cabo será cederle todos estos ejemplares a Cáritas para que sean ellos los que los repartan entre sus usuarios.

Además, debido al interés de la comunidad escolar, los representantes de la organización se ofrecieron para dar una charla de cómo funciona en el centro. Lo único que falta es buscar la fecha.