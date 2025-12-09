Emgrobes reparte vales por valor de 1.800 euros en su campaña de Navidad

Presentación de la campaña de Navidad de Emgrobes Cedida

La asociación de empresarios Emgrobes, a través del Centro Comercial Aberto de Tendas, presentó la campaña de Navidad que repartirá vales de compra por valor de 1.800 euros entre los clientes que compren en los comercios adheridos.

La campaña empieza mañana y estará activa hasta el próximo 6 de enero.

Además, con el objetivo de involucrar también a los niños, han preparado un segundo sorteo. En este caso repartirá 16 lotes de material escolar valorados en más de 600 euros entre los niños que depositen sus cartas a Papá Noel en los buzones de los establecimientos desde el día 10 hasta el 25. Además, los pequeños, si prefieren, podrán entregarle directamente la carta e la visita que hará a O Grove el día 23.

Vales de compra

Como en ediciones pasadas, para participar en el sorteo de los vales de compra los clientes deberán de cubrir sus datos en los boletos e introducirlos en las urnas que estarán colocadas en las tiendas participantes.

El sorteo se llevará a cabo el día 13 de enero en la sede de Emgrobes entre todos los participantes.

En total se repartirá un premio de 300 euros en vales de compra, dos de 200 euros y once de cien euros.

El objetivo de la campaña, señalan, es fidelizar clientes y, además, conseguir que los ganadores vuelvan a invertir los premios en el comercio local.

Material escolar

Desde Emgrobes creen que los pequeños deben ser los verdaderos protagonistas de la Navidad, es por ello que lanzan el segundo sorteo que regalará un total de 16 lotes de material escolar.

Además. para ello, tienen programada una fiesta el 23 de diciembre en la que, además de Papa Noel también contará con la animación musical a cargo de una discoteca móvil y una chocolatada.

Como colofón a estas fechas, desde Emgrobes también tienen preparado un festejo el día 31 por la mañana para despedir el año que contará con música, hinchables y reparto de dulces, además se llevará a cabo el ensayo general de las uvas.