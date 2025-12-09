El guiso de shitake con curry y panko gana la primera edición de 'Setapas'

Los trabajadores de Okra recibiendo el premio de la mano de la organización de Micogrove Cedida

El guiso de shitake con espuma de patata, salsa curry y panko, del restaurante Okra, resultó ser el plato mejor valorado por el público dentro de la ruta gastronómica 'Setapas', incluida dentro de Micogrove.

La iniciativa, promovida por Aprometur, cerró ayer su segunda edición, con un éxito total de público en todas las actividades programadas. Desde la organización señalan que la valoración que hacen de este evento es "muy positiva" teniendo en cuenta que era un "reto difícil y una propuesta arriesgada" debido a las fechas -noviembre y diciembre son meses en los que pocos turistas se acercan a O Grove- y al producto, ya que las setas es algo muy específico "que no gusta a todo el mundo".

Los buenos resultados de las actividades clausuran esta iniciativa pensando ya en la organización de la del próximo año. "Ya surgieron ideas para añadir en otras ediciones, siendo la primera tanto la organización, como los restaurantes y el público estamos muy contentos", señalan.

Las actividades

Dentro de la programación de Micogrove todas y cada una de las citas contaron con gran cantidad de público. Así, desde la organización señalan que tanto la salida al monte como las diferentes charlas o talleres, tuvieron una gran expectación. "A pesar de que no tuvimos suerte con el tiempo sabemos que los aficionados a las setas no les importa moverse para poder participar en las actividades", señalan.

Además, saben que aunque su programación está diseñada para un "público muy específico", esta también es la forma da destacar y de diferenciarse de otras iniciativas que se desarrollan en la localidad o en municipios cercanos.

Tras el éxito de Micogrove y, por ende también de 'Setapas' desde Aprometur ya calientan motores para el próximo evento: Pinchanogrove, que se celebrará del 6 al 22 de marzo en el municipio.