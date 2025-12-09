Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La Cofradía de O Grove recibe una ayuda de 138.000 euros para la mejora de equipamientos e infraestructuras

La subvención permite mejorar las condiciones de trabajo y la competitividad del puerto

C. Hierro
09/12/2025 17:21
Imagen de archivo de la cofradía de O Grove
Imagen de archivo de la cofradía de O Grove
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove recibió una subvención de 138.795 euros por parte de la Consellería do Mar para la modernización y mejora de sus equipamientos e infraestructuras. 

A través de estas ayudas, la cofradía adquirió un remolque con grúa para el movimiento de cargas, tanto de redes y nasas, como de cajas y pescado, desde los barcos hasta la zona portuaria.

El objetivo general del proyecto es la mejora de las condiciones de trabajo de las personas pescadoras y, como metas específicas, señalan el fomento de la competitividad del puerto de O Grove y la innovación a la hora de llevar a cabo las descargas de los productos que proceden de la pesca.

Esta partida, señalan, está cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura (FEMPA) y en un 30% por la propia comunidad autónoma.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Visita a una de las vías en la que se acometerán trabajos

Catoira inicia los asfaltados de las pistas de As Penas, Fabeira, Corredoira y O Paso
Sandra Rey
Parte de los nuevos dispositivos

La biblioteca de Cordeiro, en Valga, cuenta con nuevos equipos informáticos y audiovisuales
Sandra Rey
Imagen de archivo de un tramo de la carretera

Valga incorporará una nueva senda en la vía de servicio anexa a la pista autonómica PO-548
Sandra Rey
Imagen de una edición anterior de la iniciativa

Caldas pone en marcha una nueva edición de su campaña solidaria ‘Únete e Comparte’
Sandra Rey