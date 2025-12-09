La Cofradía de O Grove recibe una ayuda de 138.000 euros para la mejora de equipamientos e infraestructuras

Imagen de archivo de la cofradía de O Grove Gonzalo Salgado

La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove recibió una subvención de 138.795 euros por parte de la Consellería do Mar para la modernización y mejora de sus equipamientos e infraestructuras.

A través de estas ayudas, la cofradía adquirió un remolque con grúa para el movimiento de cargas, tanto de redes y nasas, como de cajas y pescado, desde los barcos hasta la zona portuaria.

El objetivo general del proyecto es la mejora de las condiciones de trabajo de las personas pescadoras y, como metas específicas, señalan el fomento de la competitividad del puerto de O Grove y la innovación a la hora de llevar a cabo las descargas de los productos que proceden de la pesca.

Esta partida, señalan, está cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura (FEMPA) y en un 30% por la propia comunidad autónoma.