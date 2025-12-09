Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La Casa da Cultura de O Grove estrena tejado tras una inversión de 40.000 euros

La obra se hizo para eliminar los problemas de humedades, filtraciones y goteras

C. Hierro
09/12/2025 11:09
Imagen de las obras en la Casa da Cultura de O Grove
Imagen de las obras en la Casa da Cultura de O Grove
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Los trabajos para la renovación total de la cubierta de la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey de O Grove han concluido tras una inversión de 40.000 euros.

Tal y como señaló el alcalde del municipio, José Cacabelos, las obras consistieron en el cambio del tejado al completo, llegando incluso a tener que añadir una nueva estructura. Además, el proyecto también incluyó sanear la fachada para que la instalación luzca renovada.

Con esta actuación, cuenta Cacabelos, se resolverán los problemas de humedad, filtraciones y goteras que tenían tanto la biblioteca como el resto de espacios que forman parte de la casa de la cultura.

Otro de los trabajos que se llevaron a cabo para mejorar esta instalación fue el corte de los árboles que estaban frente al edificio. Esto es así, porque tal y como señaló el gobierno local, eran los causantes de que, en muchas ocasiones, los canalones se obstruyeran lo que, con el tiempo, provocaba nuevos problemas de humedades.

Además, esta nueva imagen, indica el edil meco, sirve para que la casa de la cultura luzca "más limpia".

El nuevo tejado instalado en la casa de la cultura de O Grove
El nuevo tejado instalado en la casa de la cultura de O Grove
Cedida

Apertura

A pesar de que el cambio de tejado ya está listo, está previsto que la empresa termine todos los trabajos esta semana.

Después de esto, expone Cacabelos, el Concello revisará el resultado de las obras para poder poner una fecha para la reapertura de este espacio. Se espera, por tanto, que el acceso a la instalación no se antes del día 15 de diciembre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los deportistas del Judo Club Senín

Los deportistas del Judo Club Senin participan en una intensa jornada de Judo, Lucha Sambo y Luchas Olímpicas
María Caldas
Los trabajadores de Okra recibiendo el premio de la mano de la organización de Micogrove

El guiso de shitake con curry y panko gana la primera edición de 'Setapas'
C. Hierro
Una patrulla de la Policía Local ribeirense apoyó a los agentes de la comisaría en la custodia de los detenidos en la sede judicial

Detienen a un sexagenario por amenazar con un cuchillo a unos jóvenes y rociarles la cara con gas pimienta en la zona de la movida nocturna de Ribeira
Chechu López
Los técnicos municipales señalan en el proyecto que el pavimento de la Miguel Rodríguez Bautista está muy deteriorado

Tres empresas pugnan por asfaltar la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en pleno casco urbano de Ribeira
Chechu López