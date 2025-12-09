La Casa da Cultura de O Grove estrena tejado tras una inversión de 40.000 euros

Imagen de las obras en la Casa da Cultura de O Grove Gonzalo Salgado

Los trabajos para la renovación total de la cubierta de la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey de O Grove han concluido tras una inversión de 40.000 euros.

Tal y como señaló el alcalde del municipio, José Cacabelos, las obras consistieron en el cambio del tejado al completo, llegando incluso a tener que añadir una nueva estructura. Además, el proyecto también incluyó sanear la fachada para que la instalación luzca renovada.

Con esta actuación, cuenta Cacabelos, se resolverán los problemas de humedad, filtraciones y goteras que tenían tanto la biblioteca como el resto de espacios que forman parte de la casa de la cultura.

Otro de los trabajos que se llevaron a cabo para mejorar esta instalación fue el corte de los árboles que estaban frente al edificio. Esto es así, porque tal y como señaló el gobierno local, eran los causantes de que, en muchas ocasiones, los canalones se obstruyeran lo que, con el tiempo, provocaba nuevos problemas de humedades.

Además, esta nueva imagen, indica el edil meco, sirve para que la casa de la cultura luzca "más limpia".

El nuevo tejado instalado en la casa de la cultura de O Grove Cedida

Apertura

A pesar de que el cambio de tejado ya está listo, está previsto que la empresa termine todos los trabajos esta semana.

Después de esto, expone Cacabelos, el Concello revisará el resultado de las obras para poder poner una fecha para la reapertura de este espacio. Se espera, por tanto, que el acceso a la instalación no se antes del día 15 de diciembre.