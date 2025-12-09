Cacabelos defiende su gestión: “O Marisco é as nosas luces de Nadal en termos económicos”

Colas en la inauguración de la Festa do Marisco de este año Mónica Ferreirós

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, defiende la gestión y el presupuesto invertido por parte de O Concello en las luces y programación de Navidad tras las críticas vertidas por vecinos y partidos de la oposición.

Cacabelos señala que este municipio cuenta con un producto propio como es la Festa do Marisco que se celebra en octubre y en la que, por parte del Concello, se adelanta “un millón de euros, que despois recupera boa parte del”. Este evento, cuenta el edil, genera una gran actividad económica en la villa por lo que “se falamos das luces de Vigo, nós temos que falar desta festa que é as nosas verdadeiras luces de Nadal en términos económicos e turísticos”

El alcalde de O Grove, José Cacabelos CEDIDA

Presupuesto

Actualmente, indica el alcalde, el Concello cuenta con un presupuesto de 60.000 euros tanto para las luces como para las actividades programadas en las fechas navideñas. Esta cantidad, explica, “é unha partida orzamentaria importante para O Grove, tendo en conta que estamos co orzamento do 2022”. Cacabelos pide reflexionar a los vecinos de la localidad y les pregunta si considerarían “axeitado que o Concello gastase 300.000 ou 400.000 euros no alumeado de Nadal e nas actividades para esta época”.

De esta manera el edil valora que la decisión que tomó el gobierno local en cuanto a la Navidad es “acertada e responsable” y señala que la promoción de la villa y las compras en el comercio local no depende “só do alumeado de Nadal” que hay muchas otras acciones que se llevan a cabo y en las que todos deben colaborar.