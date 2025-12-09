Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Cacabelos defiende su gestión: “O Marisco é as nosas luces de Nadal en termos económicos”

El edil cree que para o Concello do Grove un presupuesto de 60.000 euros para estas fechas es una cifra “importante”

C. Hierro
09/12/2025 14:47
Colas en la inauguración de la Festa do Marisco de este año
Colas en la inauguración de la Festa do Marisco de este año
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, defiende la gestión y el presupuesto invertido por parte de O Concello en las luces y programación de Navidad tras las críticas vertidas por vecinos y partidos de la oposición.

Cacabelos señala que este municipio cuenta con un producto propio como es la Festa do Marisco que se celebra en octubre y en la que, por parte del Concello, se adelanta “un millón de euros, que despois recupera boa parte del”. Este evento, cuenta el edil, genera una gran actividad económica en la villa por lo que “se falamos das luces de Vigo, nós temos que falar desta festa que é as nosas verdadeiras luces de Nadal en términos económicos e turísticos

El alcalde de O Grove, José Cacabelos
CEDIDA

Presupuesto

Actualmente, indica el alcalde, el Concello cuenta con un presupuesto de 60.000 euros tanto para las luces como para las actividades programadas en las fechas navideñas. Esta cantidad, explica, “é unha partida orzamentaria importante para O Grove, tendo en conta que estamos co orzamento do 2022”. Cacabelos pide reflexionar a los vecinos de la localidad y les pregunta si considerarían “axeitado que o Concello gastase 300.000 ou 400.000 euros no alumeado de Nadal e nas actividades para esta época”.

De esta manera el edil valora que la decisión que tomó el gobierno local en cuanto a la Navidad es “acertada e responsable” y señala que la promoción de la villa y las compras en el comercio local no depende “só do alumeado de Nadal” que hay muchas otras acciones que se llevan a cabo y en las que todos deben colaborar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Cartel instalado en el Concello

Cambados conmemora el Día de los Derechos Humanos con una lectura de la Declaración Universal
A. Louro
La alcaldesa María Sampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, presentaron el cartel de la campaña de Navidad de la patronal

La Asociación de Empresarios de Ribeira sorteó los primeros 1.000 euros de su campaña de Navidad entre los más de 2.000 tickets registrados en su web
Chechu López
Foto de familia durante la celebración

Los cincuenta años de amor de Ángela y Manuel en Sobradelo
Olalla Bouza
El ideal gallego

El Concello de Vilagarcía contrata la limpieza y arreglo de canalones en la unitaria de Bamio y el CEIP de Rubiáns
Olalla Bouza