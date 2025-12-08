Reivindican la importancia de O Grove en la Ruta Xacobea

La moneda del Apóstol encontrada en Adro Vello Mónica Ferreirós

El doctor en Historia, Bruno Padín, reivindica la importancia de O Grove dentro de la Ruta Xacobea cuando se cumplen 40 años del hallazgo de la moneda del apóstol Santiago en el yacimiento de Adro Vello.

Este descubrimiento, señaló Padín en la presentación de un estudio sobre la villa en el Arzobispado de Santiago, describe a O Grove como una "puerta Xacobea".

La moneda

La moneda del apóstol fue encontrada por una estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela el 22 de agosto de 1985. El objeto, que tiene un tamaño de 13 milímetros de diámetro, 0,33 de espesor y pesa 0,28 gramos, según los estudios, valía la sexta parte de un dinero y circuló durante el reinado de Fernando II (1157-1188), época en la que según el experto "se conocen muy pocas variedades de monedas" con el nombre del rey.

Esta pieza fue encontrada en el Adro Vello, lugar que Padín destaca por ser una villa romana que "se extiende desde el siglo I hasta el siglo V después de Cristo" en lo que es el actual municipio de O Grove.

El experto, en su exposición, destaca que esta localidad tuvo una "producción excedentaria", lo que la convirtió en la época castreña en una colonia de subsistencia y, después, con los romanos, pasó a ser una economía con capacidad de exportación.

Por su parte, el secretario xeral de Política Lingüistica de la Xunta, Valentín García, que también estuvo presente en el acto, agradeció a Padín su esfuerzo por divulgar y dar a conocer "el pequeño milagro" que fue la aparición de la moneda en esta villa.

Además, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, ensalzó el estudio recordando que este hallazgo forma parte de una realidad que afecta a la historia y también al origen gallego.