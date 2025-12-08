Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Reivindican la importancia de O Grove en la Ruta Xacobea

El experto Bruno Padín, destaca el hallazgo de la moneda del apóstol en Adro Vello

C. Hierro
08/12/2025 00:04
La moneda del Apóstol encontrada en Adro Vello
La moneda del Apóstol encontrada en Adro Vello
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El doctor en Historia, Bruno Padín, reivindica la importancia de O Grove dentro de la Ruta Xacobea cuando se cumplen 40 años del hallazgo de la moneda del apóstol Santiago en el yacimiento de Adro Vello.

Este descubrimiento, señaló Padín en la presentación de un estudio sobre la villa en el Arzobispado de Santiago, describe a O Grove como una "puerta Xacobea".

La moneda

La moneda del apóstol fue encontrada por una estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela el 22 de agosto de 1985. El objeto, que tiene un tamaño de 13 milímetros de diámetro, 0,33 de espesor y pesa 0,28 gramos, según los estudios, valía la sexta parte de un dinero y circuló durante el reinado de Fernando II (1157-1188), época en la que según el experto "se conocen muy pocas variedades de monedas" con el nombre del rey.

Esta pieza fue encontrada en el Adro Vello, lugar que Padín destaca por ser una villa romana que "se extiende desde el siglo I hasta el siglo V después de Cristo" en lo que es el actual municipio de O Grove.

El experto, en su exposición, destaca que esta localidad tuvo una "producción excedentaria", lo que la convirtió en la época castreña en una colonia de subsistencia y, después, con los romanos, pasó a ser una economía con capacidad de exportación.

Por su parte, el secretario xeral de Política Lingüistica de la Xunta, Valentín García, que también estuvo presente en el acto, agradeció a Padín su esfuerzo por divulgar y dar a conocer "el pequeño milagro" que fue la aparición de la moneda en esta villa. 

Además, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, ensalzó el estudio recordando que este hallazgo forma parte de una realidad que afecta a la historia y también al origen gallego.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Familiares por el Día de Difuntos en el cementerio

¿Cuánto cuesta morirse en Arousa?: el precio medio asciende hasta los 5.000 euros
Sandra Rey
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo

El alumbrado y el estado de las aceras centran las quejas vecinales
C. Hierro
Mario y Guisande se miden en carrera en una accción de la segunda parte

El Arosa hizo sufrir al Compostela hasta el final, pero cayó derrotado en Santiago, 1-0
Gonzalo Sánchez
El portero del Cidade de Ribeira durante un partido

El Cidade de Ribeira cae ante el Victoria en un duelo en el que mereció más, 3-2
María Caldas