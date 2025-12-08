La Praza de Abastos sortea dos cestas de productos entre sus clientes

Cartel del sorteo que hace la Praza de Abastos de O Grove Cedida

Los trabajadores de la Praza de Abastos y la concellería de Mercados de O Grove se unen esta Navidad para llevar a cabo el sorteo de dos cestas repletas de productos de primera calidad.

El objetivo de esta iniciativa, señala el alcalde del municipio, José Cacabelos, es promover y fomentar las compras en el mercado municipal durante estas fechas navideñas.

La manera de participar en el sorteo es muy sencilla. Así, todas las personas que compren en cualquiera de los puestos de la Praza recibirán un boleto con el cuál podrán ganar alguna de las dos cestas.

El sorteo se hará el sábado 3 de enero. La persona premiada lo sabrá por llamada telefónica, es por ello que desde la organización señalan que, si al tercer intento de comunicación no hubiera respuesta el sorteo se repetirá. Se utilizará este método hasta que se pueda contactar con los dos ganadores.