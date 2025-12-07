Enxebre cierra el año Castelao con la última función de ‘Os vellos non deben namorarse’

Un momento de la obra de la mano de Enxebre Cedida

La asociación Enxebre de O Grove se toma la libertad, debido a los más de treinta años llenando de cultura la villa y entreteniendo a los vecinos, de cerrar el año Castelao (con motivo del 75 aniversario de su muerte) entre hoy y mañana. Esto es así, explica el presidente Jacobo Otero, porque estos dos días serán las últimas funciones de su gira con la obra ‘Os vellos non deben namorarse’. “La estrenamos en mayo y le dimos una vuelta, hicimos una versión muy moderna en la puesta en escena, con mucho audiovisual”, explica Otero.

Los interesados en asistir a alguno de los espectáculos todavía pueden hacerlo, ya que están a la venta las entradas tanto para la función de hoy que comenzará a las ocho y media, como para la del lunes que se iniciará a partir de las ocho. El precio de cada uno de los pases es de seis euros y servirá como donativo para que la asociación meca continúe haciendo su labor encima de los escenarios y divulgando cultura con otras muchas actividades.

“Como asociación ahora somos más selectivos, antes contábamos con una programación muy amplia pero implicaba mucho trabajo, ahora lo que hacemos es una obra por año, nos encargamos de la llegada de O Apalpador a O Grove y, de vez en cuando, hacemos un certamen de teatro con grupos invitados”, cuenta el presidente de Enxebre.

Las citas de este año con O Apalpador están previstas para los días 19, 20 y 21 de diciembre en horario de cinco a ocho de la tarde. Este año, tal y como señaló el Concello, la aldea que recibirá al personaje y a todos los niños de la villa, se instalará en la Praza de Arriba.