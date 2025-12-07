Mi cuenta

O Grove

El PP critica al gobierno local por la “gestión poco ambiciosa” de la programación navideña

La cuantía que se destinó a la iluminación fue de 45.000 euros

C. Hierro
07/12/2025 20:19
El portavoz del PP, Pablo Leiva, en un Pleno
El portavoz del PP, Pablo Leiva, en un Pleno
Gonzalo Salgado
El Partido Popular critica que el Concello de O Grove cuente con un presupuesto base de 45.000 euros para el alumbrado de Navidad. Los populares señalan que esta cantidad es “significativamente inferior” a la de otros municipios lo que evidencia una “gestión poco ambiciosa y refleja la escasa prioridad que le da este gobierno a la Navidad”.

Para el PP la licitación del presupuesto para los festejos -que tuvo lugar este mes- se ha realizado “muy tarde” como, indican, ya sucedió en otros procedimientos como la asignación de los puestos de la Festa do Marisco. Este grupo municipal reprocha que, mientras en otras localidades se “planifican y licitan con meses de antelación”, en O Grove los plazos de ajustan al límite lo que denota “dejadez y falta de dedicación por parte de los concejales responsables”.

El conjunto de todas estas circunstancias y citan: un presupuesto escaso, una licitación tardía, falta de planificación y desapego hacia las fiestas, se traduce, según los populares, en una gestión “que no apuesta por la ciudad y que deja pasar oportunidades de desarrollo turístico”. De la misma manera, indican que esta situación, señala que el actual gobierno local “no cree en la Navidad como motor de actividad social y económica”

