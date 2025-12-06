Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Un motorista herido tras colisionar contra un turismo en O Grove

El accidente tuvo lugar la pasada noche en la rotonda de la calle República Arxentina

C. Hierro
06/12/2025 12:52
Un momento del accidente de tráfico en O Grove
Un momento del accidente de tráfico en O Grove
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Un vecino de O Grove, de 67 años, resultó herido leve ayer en un accidente de tráfico que tuvo lugar en las inmediaciones de la rotonda de la calle República Arxentina. En el siniestro se vieron implicados un ciclomotor, conductor que sufrió las lesiones, y un vehículo.

El accidente tuvo lugar pasadas las diez de la noche en un lugar muy próximo al Concello de O Grove.

Al lugar de los hechos se trasladó personal de Emerxencias O Grove, Garda Civil y agentes de Tráfico. Además, fue el 061 quién se encargó de atender en un primer momento al motorista que presentaba diversas contusiones pero no revestía gravedad. Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El Hospital do Barbanza refuerza su equipamiento de radiología con una nueva sala de rayos robotizada y un sistema portátil
Sandra Rey
El ideal gallego

Luis Fercán, Bala y 9Louro, primeras confirmaciones del Son do Mar en Meaño
C. Hierro
Pleno Cambados Samuel Lago

El gobierno local de Cambados prevé aprobar el Presupuesto de 2026 en enero
A. Louro
Usuarios de Ambar que estaban entre el público del Teatro Cine Elma exhibieron los carteles de las series recreados

Poniendo talento, cariño, corazón y ojo que les vienen “de serie” en el Calendario Solidario 2026 de la asociación Ambar
Chechu López