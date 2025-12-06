Un motorista herido tras colisionar contra un turismo en O Grove

Un momento del accidente de tráfico en O Grove Cedida

Un vecino de O Grove, de 67 años, resultó herido leve ayer en un accidente de tráfico que tuvo lugar en las inmediaciones de la rotonda de la calle República Arxentina. En el siniestro se vieron implicados un ciclomotor, conductor que sufrió las lesiones, y un vehículo.

El accidente tuvo lugar pasadas las diez de la noche en un lugar muy próximo al Concello de O Grove.

Al lugar de los hechos se trasladó personal de Emerxencias O Grove, Garda Civil y agentes de Tráfico. Además, fue el 061 quién se encargó de atender en un primer momento al motorista que presentaba diversas contusiones pero no revestía gravedad. Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración.