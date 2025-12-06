Últimos días para recorrer la ruta ‘Setapas’ y conocer la gran variedad de hongos mecos

Participantes en el taller de cocina organizado por Micogrove CEDIDA

La segunda edición de Micogrove llega a sus últimos días tras lograr gran afluencia de público en todas sus actividades y, por supuesto, en la ruta ‘Setapas’, que permite probar en ocho establecimientos de O Grove distintas tapas preparadas con setas.

Para la recta final de esta edición, la organización ha preparado una salida al monte con el objetivo de poner en práctica lo aprendido ayer en la charla sobre micología impartida por Saúl de la Peña. Tras esta actividad, en el Pub Orballo, se llevará a cabo una exposición en la que se podrán ver todas las setas recogidas en la salida de la mañana. Además, la muestra también contará con productos novedosos como pueden ser hongos frescos, en conserva, patés, kits de autocultivo e incluso licores y productos cosméticos.

Por otro lado, los ocho locales adheridos a la ruta gastronómica (Bar Portiño, Casino La Toja, Furtivos, Okra, A Mariña, El Crisol, Taberna Casa Abel, O 48 da Platería) seguirán ofreciendo sus elaboraciones con las setas como ingrediente principal. Cada una de las tapas tiene un precio de tres euros.

Una de las tapas que forman parte de la ruta Paco Luna

De la misma manera, siguen activos los concursos de fotografía y la búsqueda del tesoro que ofrecerá varios premios a los ganadores.