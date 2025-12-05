Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Las voces de Luis Fercán o Laura Losada se unen en una gala solidaria a favor de Gaza

La cita es mañana en el auditorio a partir de las ocho de la tarde

C. Hierro
05/12/2025 00:39
Cartel del evento
Cartel del evento
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El auditorio municipal de O Grove acoge mañana, a partir de las ocho de la tarde, una gala solidaria bajo el nombre ‘Voces por Gaza’ con el objetivo de recaudar dinero que será entregado de manera íntegra a la ONG Global Humanitaria.

Los artistas que colaboran en este festival son el cantautor Luis Fercán, la cantante de orquesta Laura Losada y el artista Marcelino Pan y Vino. Además, el recital contará con las actuaciones de las bandas mecas Arroba de Viño y A Banda do Sequío. Además, estos últimos, que son los organizadores, señalan que durante el concierto habrá más sorpresas para los asistentes y contarán con otros artistas invitados.

El precio de las entradas es de seis euros y los interesados en acudir al evento pueden adquirirlas directamente en los establecimientos O Telar y Belomar de la villa. De la misma manera, una hora antes de que comience, se pondrán a la venta las últimas entradas hasta completar el aforo.

Esta iniciativa, señalan los organizadores, nace de intentar "facer algo distinto" a lo de todos los años, ya que en diciembre, el grupo siempre se encarga de llevar a cabo una recogida de alimentos en la localidad para entregárselos a las personas necesitadas.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El cocinero Marcos Otero, mostrando una de las elaboraciones

Las centollas y las setas se citan en un showcooking con los chefs Marcos Otero y Óscar Cousido
C. Hierro
Balizas en Electrodomésticos Leiro, en Vilanova

Rechazo en O Salnés por la implantación de la baliza V-16: “A medida ten moitas contradicións”
Sandra Rey
La compañía 'Ibuprofeno Teatro' en Catoira

Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra 'Bioconstrución'
Fátima Pérez
Ángeles Cores y su hija y sucesora en la presidencia de Cruz Roja Ribeira participaron en la presentación de un festival solidario junto a María Rey, Alicia González, Esperanza Codesido, Manola Valiño y Moncha y Teresa Sampedro

Ángeles Cores deja de presidir la asamblea local de Cruz Roja de Ribeira después de dos décadas y la releva su hija, Ángeles Mera
Chechu López