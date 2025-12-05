Las voces de Luis Fercán o Laura Losada se unen en una gala solidaria a favor de Gaza

Cartel del evento

El auditorio municipal de O Grove acoge mañana, a partir de las ocho de la tarde, una gala solidaria bajo el nombre ‘Voces por Gaza’ con el objetivo de recaudar dinero que será entregado de manera íntegra a la ONG Global Humanitaria.

Los artistas que colaboran en este festival son el cantautor Luis Fercán, la cantante de orquesta Laura Losada y el artista Marcelino Pan y Vino. Además, el recital contará con las actuaciones de las bandas mecas Arroba de Viño y A Banda do Sequío. Además, estos últimos, que son los organizadores, señalan que durante el concierto habrá más sorpresas para los asistentes y contarán con otros artistas invitados.

El precio de las entradas es de seis euros y los interesados en acudir al evento pueden adquirirlas directamente en los establecimientos O Telar y Belomar de la villa. De la misma manera, una hora antes de que comience, se pondrán a la venta las últimas entradas hasta completar el aforo.

Esta iniciativa, señalan los organizadores, nace de intentar "facer algo distinto" a lo de todos los años, ya que en diciembre, el grupo siempre se encarga de llevar a cabo una recogida de alimentos en la localidad para entregárselos a las personas necesitadas.