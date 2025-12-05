El Concerto de Fin de Ano tendrá dos sesiones debido al éxito de las ediciones pasadas

Un momento de la presentación del concierto en el auditorio municipal

O Grove repite este año una de sus citas navideñas más especiales, el Concerto de Fin de Ano.

Esta tercera edición, que será el 27 de diciembre, tendrá como novedad que contará con dos pases, el primero a las seis y el segundo a las ocho y media de la tarde. Esta decisión, señaló el alcalde meco, José Cacabelos, se debe a la alta demanda de entradas por parte de vecinos y visitantes. “Dado o éxito das dúas edicións anteriores habilitaremos duas sesións, desta maneira poderíamos chegar as 900 persoas nos dous pases”, señaló el edil en la presentación de la iniciativa.

Llegar a esa cantidad de público, explicó Cacabelos, sería un “éxito absoluto” para un concello que cuenta con 11.000 habitantes.

Entradas a la venta

Las personas interesadas en asistir a este concierto ya pueden adquirir sus entradas, por un precio de ocho euros, en los establecimientos colaboradores: Copistería Copyman, Essential Home y Bambi Zapatería. Además, en el propio auditorio, el mismo día del concierto, se pondrán a la venta los pases que queden disponibles.

Como en años anteriores, la Banda de Música de O Grove contará con la colaboración de la Coral Polifónica de A Cofradía de San Martiño y la Coral Infantil da Escola de Música, para este recital. Además, tal y como señaló el director de la banda, Carlos Oubiña, habrá sorpresas y se subirán al escenario diferentes intérpretes.

El edil meco señaló que la organización de este evento demuestra “unha vez máis que o auditorio é unha necesidade cultural de primera orde para a nosa vila”. Así, comentó que “contar tanto con estas instalacións como coa banda permiten levara cabo actuacións coma estas no municipio”.