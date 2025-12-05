O Grove
El Concello organiza un taller de ‘Autodefensa feminista’ de la mano de la karateka Cristy Lojo
La cita es el 13 de diciembre en la Sala das Cunchas
El concello de O Grove acoge el próximo 13 de diciembre un taller de ‘Autodefensa Feminista’ impartido por la karateka Cristy Lojo. Esta iniciativa, que se llevará a cabo en la Sala das Cunchas en horario de diez a dos, tiene por objetivo ofrecerle a las mujeres un espacio seguro, dinámico y lúdico para fortalecer su confianza personal.
Durante la sesión se trabajarán, entre otros aspectos, la importancia de poner límites, el conocimiento del propio cuerpo o diversas técnicas de artes marciales que ayudarán a reforzar la seguridad y la gestión de los miedos en el día a día.
Las interesadas en acudir pueden inscribirse en el correo cim@concellodogrove.es o a través del teléfono 986 730 900. Las plazas son limitadas.