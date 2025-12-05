El Concello organiza un taller de ‘Autodefensa feminista’ de la mano de la karateka Cristy Lojo

Cartel de la actividad de autodefensa de O Grove CEDIDA

El concello de O Grove acoge el próximo 13 de diciembre un taller de ‘Autodefensa Feminista’ impartido por la karateka Cristy Lojo. Esta iniciativa, que se llevará a cabo en la Sala das Cunchas en horario de diez a dos, tiene por objetivo ofrecerle a las mujeres un espacio seguro, dinámico y lúdico para fortalecer su confianza personal.

Durante la sesión se trabajarán, entre otros aspectos, la importancia de poner límites, el conocimiento del propio cuerpo o diversas técnicas de artes marciales que ayudarán a reforzar la seguridad y la gestión de los miedos en el día a día.

Las interesadas en acudir pueden inscribirse en el correo cim@concellodogrove.es o a través del teléfono 986 730 900. Las plazas son limitadas.