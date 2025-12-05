Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Concello organiza un taller de ‘Autodefensa feminista’ de la mano de la karateka Cristy Lojo

La cita es el 13 de diciembre en la Sala das Cunchas

C. Hierro
05/12/2025 19:15
Cartel de la actividad de autodefensa de O Grove
Cartel de la actividad de autodefensa de O Grove
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El concello de O Grove acoge el próximo 13 de diciembre un taller de ‘Autodefensa Feminista’ impartido por la karateka Cristy Lojo. Esta iniciativa, que se llevará a cabo en la Sala das Cunchas en horario de diez a dos, tiene por objetivo ofrecerle a las mujeres un espacio seguro, dinámico y lúdico para fortalecer su confianza personal.

Durante la sesión se trabajarán, entre otros aspectos, la importancia de poner límites, el conocimiento del propio cuerpo o diversas técnicas de artes marciales que ayudarán a reforzar la seguridad y la gestión de los miedos en el día a día.

Las interesadas en acudir pueden inscribirse en el correo cim@concellodogrove.es o a través del teléfono 986 730 900. Las plazas son limitadas.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El Hospital do Salnés suma un sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias
Sandra Rey
El ideal gallego

El albergue de Carril ya está listo para abrir
Olalla Bouza
La conselleira, Marta Villaverde, durante el acto en el Intecmar

La Xunta mejora los muestreos en los bancos marisqueros con resultados cada diez minutos
Olalla Bouza
Multitud durante el encendido del alumbrado navideño

Lago celebra el crecimiento de población de Cambados frente a la tendencia comarcal
A. Louro