El BNG reclama que el primer aseo público se instale en Terra de Porto

Anselmo Noia, portavoz del BNG, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove considera que el Concello debe instalar "de maneira prioritaria e en primeiro lugar" el baño público en el barrio de Terra de Porto, y no en la zona de Confín.

Los nacionalistas creen que la ubicación que ellos señalan es "máis necesaria e urxente" por ser un barrio que presenta mucha más afluencia de visitantes y, además, son muchos los vecinos que, debido a la existencia de una pista polideportiva, un parque infantil y una caseta que sirve de espacio de encuentro para las personas mayores, pasean por esta zona.

El portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia, indica que en las inmediaciones de Terra Porto no hay ningún baño público "e se teñen detectado situacións de persoas facendo as súas necesidades tanto na praia como en terreos próximos".

Desde el BNG cuentan que, a pesar de que Confín también es un lugar "moi concorrido" la instalación del aseo no es tan urgente dada la proximidad de este punto con la estación de autobuses o de equipamientos deportivos públicos que disponen de servicios.

Por esta razón, los nacionalistas señalan que, dado que no está instalado todavía el aseo en Confín, "o goberno local debe reconsiderar a situación e recolocar o primeiro dos dispositivos comprometidos en Terra de Porto".

Prioridades

El portavoz, destaca que, en cualquier caso, el debate sobre qué baño se coloca primero no debería de existir porque "deberían xa estar instalados" ambos. "Nós dixémoslle ao alcalde claramente cales debían ser as prioridades e, coma sempre, nin dándolle o traballo feito, acerta", indica Noia. Es por ello que exige que se pongan a disposición de los vecinos y visitantes todos los aseos autolimpiables y se abran los existentes en O Corgo "sen agardar o 2026".

Noia critica que el gobierno local "os estea a dosificar como se non fosen necesarios" y destaca que el alcalde no puede excusarse en falta de fondos "porque aprobáronse as partidas para destinar a este investimento en tempo e forma".

Los nacionalistas también le reprochan al Concello que "ten aínda por cumprir outras das obras esixidas na negociación dos remanentes" y destaca que actuán "a trompicoóns e a facer chapuzas".