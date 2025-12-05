Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El acceso al mirador Con da Hedra lucirá nueva imagen tras invertir 39.000 euros

El anterior paso servirá como zona de pastoreo para la Comunidad de Montes de San Vicente

C. Hierro
05/12/2025 18:34
Un momento de la visita a las obras del nuevo acceso al mirador
Un momento de la visita a las obras del nuevo acceso al mirador
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello de O Grove cambia y mejora el acceso al mirador Con da Hedra tras una inversión de 39.000 euros. La actuación que se está llevando a cabo tiene por objetivo crear una nueva subida “máis cómoda e máis ampla” a este punto turístico del municipio.

El alcalde meco, José Cacabelos, señaló en la visita a estas obras que son necesarias para “cubrir as posibles emerxencias que puidera haber nun futuro” y, además, para mejorar la llegada al mirador desde el aparcamiento señalizado para los vehículos. De esta manera, antes de que acabe el año, indicó el edil, “o mirador cambia radicalmente e presentará unha nova imaxe”.

El trayecto utilizado anteriormente para acceder a este lugar se anulará y pasará a formar parte del pastoreo para las vacas cachenas que cuidan y con las que trabajan las personas que forman parte de la Comunidade de Montes de San Vicente.

Cacabelos recordó que el mirador fue renovado recientemente con la ayuda de la Mancomunidade do Salnés. Actuación en la que se renovaron todas las piezas que forman parte de la construcción. Ambas obras, indicó el edil, ayudan a cambiar este monte “un dos principais atractivos turísticos da vila”.

Obras en el rural

El alcalde meco quiso destacar que el gobierno local apuesta por las mejoras en el rural. Es por ello que, además de crear este nuevo acceso para el mirador en la zona de San Vicente también están llevando a cabo otras obras como puede ser el asfaltado en la zona de Río Seco, zona muy cercana a este punto. Estas dos obras, por tanto son trabajos que se complementan entre ellos.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El Hospital do Salnés suma un sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias
Sandra Rey
El ideal gallego

El albergue de Carril ya está listo para abrir
Olalla Bouza
La conselleira, Marta Villaverde, durante el acto en el Intecmar

La Xunta mejora los muestreos en los bancos marisqueros con resultados cada diez minutos
Olalla Bouza
Multitud durante el encendido del alumbrado navideño

Lago celebra el crecimiento de población de Cambados frente a la tendencia comarcal
A. Louro