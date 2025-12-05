El acceso al mirador Con da Hedra lucirá nueva imagen tras invertir 39.000 euros

Un momento de la visita a las obras del nuevo acceso al mirador Cedida

El Concello de O Grove cambia y mejora el acceso al mirador Con da Hedra tras una inversión de 39.000 euros. La actuación que se está llevando a cabo tiene por objetivo crear una nueva subida “máis cómoda e máis ampla” a este punto turístico del municipio.

El alcalde meco, José Cacabelos, señaló en la visita a estas obras que son necesarias para “cubrir as posibles emerxencias que puidera haber nun futuro” y, además, para mejorar la llegada al mirador desde el aparcamiento señalizado para los vehículos. De esta manera, antes de que acabe el año, indicó el edil, “o mirador cambia radicalmente e presentará unha nova imaxe”.

El trayecto utilizado anteriormente para acceder a este lugar se anulará y pasará a formar parte del pastoreo para las vacas cachenas que cuidan y con las que trabajan las personas que forman parte de la Comunidade de Montes de San Vicente.

Cacabelos recordó que el mirador fue renovado recientemente con la ayuda de la Mancomunidade do Salnés. Actuación en la que se renovaron todas las piezas que forman parte de la construcción. Ambas obras, indicó el edil, ayudan a cambiar este monte “un dos principais atractivos turísticos da vila”.

Obras en el rural

El alcalde meco quiso destacar que el gobierno local apuesta por las mejoras en el rural. Es por ello que, además de crear este nuevo acceso para el mirador en la zona de San Vicente también están llevando a cabo otras obras como puede ser el asfaltado en la zona de Río Seco, zona muy cercana a este punto. Estas dos obras, por tanto son trabajos que se complementan entre ellos.