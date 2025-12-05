Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Las centollas y las setas se citan en un showcooking con los chefs Marcos Otero y Óscar Cousido

La Festa da Centola continúa sus actividades hasta el próximo lunes

C. Hierro
05/12/2025 00:51
El cocinero Marcos Otero, mostrando una de las elaboraciones
El cocinero Marcos Otero, mostrando una de las elaboraciones
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Festa da Centola volvió, un año más, a juntar a los dos productos estrella de la localidad en otoño: la centolla y las setas. Lo hizo en un showcooking celebrado ayer en el mirador de la lonja de la mano de los cocineros mecos Marcos Otero, de Afuego Tapería y de Óscar Cousido, de Tapería Plaza. Los asistentes a este evento pudieron, además de conocer nuevas elaboraciones en las que se combinan ambos productos, probar alguna de las recetas preparadas por los chefs.

Además, en la actividad, estuvo presente el experto en micología, Miguel Ángel Delgado, ya que acompañando al taller de cocina se encuentra una exposición en las que se muestran diferentes especies de hongos y se explica alguna curiosidad sobre ellos.

Los asistentes al showcooking
Los asistentes al showcooking
Gonzalo Salgado

La Festa da Centola continúa durante todo el fin de semana y hasta el lunes. Durante estas jornadas, los treinta establecimientos adheridos a la iniciativa continuarán sirviendo sus platos especiales con la centolla como ingrediente principal. Además, al ser los últimos días, la organización pondrá animación en las calles de la mano del grupo Paranda-Mecos y de Cantodorxo.

El lunes, para poner la guinda a la fiesta, tendrán lugar la animación con cantos de taberna en los distintos establecimientos.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Balizas en Electrodomésticos Leiro, en Vilanova

Rechazo en O Salnés por la implantación de la baliza V-16: “A medida ten moitas contradicións”
Sandra Rey
Cartel del evento

Las voces de Luis Fercán o Laura Losada se unen en una gala solidaria a favor de Gaza
C. Hierro
La compañía 'Ibuprofeno Teatro' en Catoira

Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra 'Bioconstrución'
Fátima Pérez
Ángeles Cores y su hija y sucesora en la presidencia de Cruz Roja Ribeira participaron en la presentación de un festival solidario junto a María Rey, Alicia González, Esperanza Codesido, Manola Valiño y Moncha y Teresa Sampedro

Ángeles Cores deja de presidir la asamblea local de Cruz Roja de Ribeira después de dos décadas y la releva su hija, Ángeles Mera
Chechu López