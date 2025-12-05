Las centollas y las setas se citan en un showcooking con los chefs Marcos Otero y Óscar Cousido

El cocinero Marcos Otero, mostrando una de las elaboraciones Gonzalo Salgado

La Festa da Centola volvió, un año más, a juntar a los dos productos estrella de la localidad en otoño: la centolla y las setas. Lo hizo en un showcooking celebrado ayer en el mirador de la lonja de la mano de los cocineros mecos Marcos Otero, de Afuego Tapería y de Óscar Cousido, de Tapería Plaza. Los asistentes a este evento pudieron, además de conocer nuevas elaboraciones en las que se combinan ambos productos, probar alguna de las recetas preparadas por los chefs.

Además, en la actividad, estuvo presente el experto en micología, Miguel Ángel Delgado, ya que acompañando al taller de cocina se encuentra una exposición en las que se muestran diferentes especies de hongos y se explica alguna curiosidad sobre ellos.

Los asistentes al showcooking Gonzalo Salgado

La Festa da Centola continúa durante todo el fin de semana y hasta el lunes. Durante estas jornadas, los treinta establecimientos adheridos a la iniciativa continuarán sirviendo sus platos especiales con la centolla como ingrediente principal. Además, al ser los últimos días, la organización pondrá animación en las calles de la mano del grupo Paranda-Mecos y de Cantodorxo.

El lunes, para poner la guinda a la fiesta, tendrán lugar la animación con cantos de taberna en los distintos establecimientos.