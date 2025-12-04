Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

O Grove prescinde de la actuación musical en el encendido de la Navidad, que será el día 6

El Concello cuenta con una programación llena de música y actividades para el público infantil

C. Hierro
04/12/2025 12:30
Un momento del encendido de luces en O Grove el año anterior
Un momento del encendido de luces en O Grove el año anterior
Gonzalo Salgado
El concello de O Grove dará inicio a la Navidad el sábado con el encendido de luces a las siete y media en la calle Castelao. Debido a las previsiones de mal tiempo y con el fin de no demorar más el alumbrado, señala el gobierno local, este año no habrá actuación musical tras alumbrar las calles.

A pesar de eso, comentan, el Concello ha preparado una "atractiva" programación de actividades para celebrar estas fiestas en el municipio.

Programa

La primera cita del calendario es el 17 de diciembre en el auditorio municipal con el 'Festival de Panxoliñas' a cargo de la Escola de Música "José Silva Torres" y de los centros educativos de la villa.

El festival, que comenzará a partir de las once y media de la mañana, contará con la participación de cinco coros infantiles.

Los días 19, 20 y 21 está previsto que abra la 'Aldea do Apalpador' en horario de cinco a ocho en la Praza de Arriba.

Ese mismo domingo, a partir de las siete, la Asociación Cultural Cantodorxo, en colaboración con el Concello, ofrecerá su tradicional 'Festival de Nadal da Escola de Baile' en el auditorio con entrada libre hasta completar aforo.

La víspera de Nochebuena, el día 23, a las seis y media de la tarde tendrá lugar la audición de la escuela de música "José Silva Torres" con la participación tanto del alumnado como del profesorado. De nuevo, asistir a este concierto, será gratuito.

El 24 de diciembre Papá Noel visitará O Grove para saludar a todos los niños. Su cabalgata saldrá a las siete desde la calle Castelao y recorrerá la zona de A Praza, Beiramar y Luís Casais.

Ya en enero, los días 2 y 3 de enero, los carteros reales estarán en el municipio para recoger las cartas y ofrecer algunos regalos a los niños. La primera cita es en la casa de la cultura "Ángel Vázquez Hereder" y, la segunda, en el propio Concello.

La última cita de la programación es el 5 de enero con la llegada de los Reyes Magos a O Grove. En este caso, la cabalgata partirá desde el colegio Valle-Inclán a partir de las seis de la tarde y recorrerá diferentes calles hasta llegar a la Praza do Corgo. En ese punto, ofrecerán su tradicional saludo a los vecinos mecos y recibirán a todos los menores.

