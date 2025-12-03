Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Portos renovará el paseo entre el parque y la zona del muelle de Porto Meloxo

El Concello inició las obras para la reforma integral del local de la asociación de vecinos

C. Hierro
03/12/2025 20:34
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y la concelleira Ángeles Domínguez, en la visita a la obra
El alcalde, José Cacabelos, y la concelleira Ángeles Domínguez, en la visita a la obra
CEDIDA
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, anunció que Portos de Galicia, llevará a cabo la renovación integral del paseo de madera que une la zona del parque con el muelle en Porto Meloxo.

Tal y como indicó el edil, está previsto que en el primer tramo se utilice como pavimento jabre compactado o, lo que es lo mismo, una mezcla entre grava, arena y cemento para facilitar la conservación y el mantenimiento del mismo. El segundo tramo, como en la actualidad, el material que se usará será la madera y se mantendrán los pivotes.

Local de la asociación

Por otro lado, el Concello comenzó los trabajos para la reforma integral del local de la asociación de vecinos de Porto Meloxo. En la actualidad, este espacio presenta muchos desperfectos tanto en el interior como en el exterior debido, sobre todo, a las filtraciones de agua y a las goteras.

De esta manera, con un presupuesto de 25.000 euros, se procederá a la limpieza de todo el local, al cambio del suelo y al arreglo del tejado. Además, se cambiará toda la cristalera con la que cuenta. “O que buscamos é deixar un local totalmente utilizable para a asociación”, señaló Cacabelos en la visita ayer al espacio junto a la concelleira de Obras, Ángeles Domínguez.

Así, el edil meco comentó que también está prevista la poda de algunos de los árboles que se encuentran en la entrada del local, así como algunos “arranxos” en el exterior.

Desde el Concello señalan que estas dos actuaciones, la que va a llevar a cabo Portos de Galicia y la que realiza particularmente el gobierno local, servirán para modernizar y renovar el espacio para los vecinos y visitantes. “Estamos actuando de maneira conxunta e tamén individualmente tanto nas zonas de xardín coma no local da asociación para mellorar todas estas zonas”, concluyó el alcalde meco.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas

El PP considera que el Ministerio presentó el estudio de la Variante por una estrategia del gobierno
Fátima Pérez
El ideal gallego

Así será el Campus de Navidad de Serviocio en Vilagarcía: estos son los precios y descuentos
Olalla Bouza
Carlos Coira entrevistó al alumnado

El Centro de Educación Especial de Vilagarcía invita a los colegios a celebrar la inclusión en una gala
Olalla Bouza
Javi Otero y Carla Sesar

Carla Sesar y Javi Otero se preparan para el Campeonato del Mundo de Nairobi
María Caldas