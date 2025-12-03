Portos renovará el paseo entre el parque y la zona del muelle de Porto Meloxo

El alcalde, José Cacabelos, y la concelleira Ángeles Domínguez, en la visita a la obra CEDIDA

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, anunció que Portos de Galicia, llevará a cabo la renovación integral del paseo de madera que une la zona del parque con el muelle en Porto Meloxo.

Tal y como indicó el edil, está previsto que en el primer tramo se utilice como pavimento jabre compactado o, lo que es lo mismo, una mezcla entre grava, arena y cemento para facilitar la conservación y el mantenimiento del mismo. El segundo tramo, como en la actualidad, el material que se usará será la madera y se mantendrán los pivotes.

Local de la asociación

Por otro lado, el Concello comenzó los trabajos para la reforma integral del local de la asociación de vecinos de Porto Meloxo. En la actualidad, este espacio presenta muchos desperfectos tanto en el interior como en el exterior debido, sobre todo, a las filtraciones de agua y a las goteras.

De esta manera, con un presupuesto de 25.000 euros, se procederá a la limpieza de todo el local, al cambio del suelo y al arreglo del tejado. Además, se cambiará toda la cristalera con la que cuenta. “O que buscamos é deixar un local totalmente utilizable para a asociación”, señaló Cacabelos en la visita ayer al espacio junto a la concelleira de Obras, Ángeles Domínguez.

Así, el edil meco comentó que también está prevista la poda de algunos de los árboles que se encuentran en la entrada del local, así como algunos “arranxos” en el exterior.

Desde el Concello señalan que estas dos actuaciones, la que va a llevar a cabo Portos de Galicia y la que realiza particularmente el gobierno local, servirán para modernizar y renovar el espacio para los vecinos y visitantes. “Estamos actuando de maneira conxunta e tamén individualmente tanto nas zonas de xardín coma no local da asociación para mellorar todas estas zonas”, concluyó el alcalde meco.