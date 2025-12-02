La mejor "caldeirada" y los mejores berberechos se comen en O Grove

Los premios destacaron la calidad de los berberechos del restaurante D´Berto emilio

La primera edición de los Premios da Cocina Galega han destacado el buen hacer y la calidad de los productos que se ofrecen en dos restaurantes de O Grove, el Beiramar y D´Berto.

El primero obtuvo el galardón por el sabor de su "caldeirada" y, el segundo, en la categoría de berberecho.

Estos premios, impulsados por la asociación Amigos da Cociña Galega, tienen como objetivo reivindicar la tradición culinaria de esta comunidad, así como la excelencia de los productos. El presidente de la asociación, Javier Outomuro, ha asegurado que con estos galardones se destaca "la esencia y la materia prima como centro de la gastronomía galega". Además, señaló, que esta iniciativa sirve como homenaje a las "recetas de nuestros ancestros y los platos que forman parte de las raíces", además de a esa innovación "que combina aprendizaje y creatividad".

Bajo el lema "Celebremos a nosa cultura gastronómica", la primera edición de estos premios premió a cerca de sesenta profesionales multidisciplinares de Galicia y a los establecimientos que mantienen viva la identidad gastronómica gallega.

Otros premiados

Otros restaurantes destacados en la provincia de Pontevedra fueron La Molinera, en Lalín con los premios en las categorías de lacón con grelos, caldo gallego y cocido gallego. Además, el restaurante Curral, en Vila de Cruces, se llevó el premio en la categoría de galo.