Cuenta atrás para la instalación del baño público en Confín

Comienzan los trabajos para instalar un aseo público en Confín Cedida

El Concello de O Grove contará con un aseo público autolimpiable en el parque de Confín. Las obras para su instalación ya han comenzado, es por ello que se espera que pueda estar en funcionamiento la próxima semana.

Tal y como señala el alcalde del municipio, José Cacabelos, este dispositivo de "última xeración" ofrecerá servicio a todos los usuarios del parque y también a los vecinos y visitantes que diariamente caminan por esta zona. "O paseo de Beiramar é un dos puntos da vila no que máis xente se concentra e se estaba reclamando a posibilidade de ter una aseo público", indicó el edil.

El presupuesto para la instalación de este baño, que además de ser autolimpiable, es mixto, ecoeficiente y contará con cambiador de pañales y lavamanos, es de 60.000 euros.

Futuras instalaciones

Desde el Concello esperan que este no sea el único aseo público que se instale en la villa. Así, tal y como cuenta Cacabelos, quieren que en el 2026 se coloque otro en la zona de Terra de Porto. "Confiamos en conseguir unha partida económica para colocar un aseo destas características para todos os usuarios, sen importar a ideade, da zona de Terra de Porto", comentó el alcalde.

Además, para ampliar la oferta de servicios públicos durante todo el año, en el Concello valoran la idea de abrir diariamente los aseos alojados detrás de la lonja para todas las personas que caminen o visiten la zona de O Corgo.

Con la instalación de estos tres baños, señala el alcalde meco "as tres zonas máis transitadas da vila" contarán con sus propios servicios públicos, tanto para los vecinos de la localidad como para visitantes.