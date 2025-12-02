Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Cuenta atrás para la instalación del baño público en Confín

El Concello espera, para el 2026, colocar otro en Terra de Porto y abrir diariamente los aseos de detrás de la lonja

C. Hierro
02/12/2025 13:02
Comienzan los trabajos para instalar un aseo público en Confín
Comienzan los trabajos para instalar un aseo público en Confín
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de O Grove contará con un aseo público autolimpiable en el parque de Confín. Las obras para su instalación ya han comenzado, es por ello que se espera que pueda estar en funcionamiento la próxima semana.

Tal y como señala el alcalde del municipio, José Cacabelos, este dispositivo de "última xeración" ofrecerá servicio a todos los usuarios del parque y también a los vecinos y visitantes que diariamente caminan por esta zona. "O paseo de Beiramar é un dos puntos da vila no que máis xente se concentra e se estaba reclamando a posibilidade de ter una aseo público", indicó el edil.

El presupuesto para la instalación de este baño, que además de ser autolimpiable, es mixto, ecoeficiente y contará con cambiador de pañales y lavamanos, es de 60.000 euros.

Futuras instalaciones

Desde el Concello esperan que este no sea el único aseo público que se instale en la villa. Así, tal y como cuenta Cacabelos, quieren que en el 2026 se coloque otro en la zona de Terra de Porto. "Confiamos en conseguir unha partida económica para colocar un aseo destas características para todos os usuarios, sen importar a ideade, da zona de Terra de Porto", comentó el alcalde.

Además, para ampliar la oferta de servicios públicos durante todo el año, en el Concello valoran la idea de abrir diariamente los aseos alojados detrás de la lonja para todas las personas que caminen o visiten la zona de O Corgo. 

Con la instalación de estos tres baños, señala el alcalde meco "as tres zonas máis transitadas da vila" contarán con sus propios servicios públicos, tanto para los vecinos de la localidad como para visitantes.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Miguel Castro en el Vigo Barber Battle

Vilagarcía se sube al podio del free style en un desafío que reúne a los mejores barberos del panorama nacional
Fátima Pérez
Las concejalas de Cultura y de Promoción Económica, Ana Barreiro y Carmen Pérez, presentaron el cartel de los certámenes de decoración navideñas para viviendas, comercio y hostelería

El Ayuntamiento de Ribeira premiará las decoraciones de Navidad de fachadas, balcones y jardines, así como de los negocios comerciales y hosteleros
Chechu López
Los premios destacaron la calidad de los berberechos del restaurante D´Berto

La mejor "caldeirada" y los mejores berberechos se comen en O Grove
C. Hierro
La asociación XenTec Barbanza se presentó este pasado fin de semana en el Espacio First Lego League Galicia, en la Feria Culturgal en Pontevedra

Un grupo de padres constituye la asociación XenTec Barbanza para impulsar el desarrollo educativo, social y profesional en el ámbito tecnológico
Chechu López