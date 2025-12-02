Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Inician los trabajos de asfaltado de la zona de Rioseco con una partida de 50.000 euros

Está previsto que las obras se alarguen hasta 2026

C. Hierro
02/12/2025 17:51
Los trabajos de asfaltado ya han comenzado
Los trabajos de asfaltado ya han comenzado
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de O Grove comenzó las obras de asfaltado en un tramo de Rioseco, cerca de la zona de As Baladas y, por tanto, alrededor del monte Siradella. Según comentó el alcalde de la localidad, José Cacabelos, el pavimento en esta vía está muy deteriorado debido a las raíces de los árboles que se encuentran en las cunetas.

El presupuesto para estos trabajos, indica el edil, ascienden a 50.000 euros. “Esta estrada ten una lonxitude moi longa, e por iso que neste 2025 iniciamos as obras de asfaltado no primeiro tramo para completar o segundo xa no ano 2026”, señaló Cacabelos en la visita realizada ayer a los trabajos. La necesidad de mejorar esta vía, cuenta el alcalde, viene de la cantidad de personas que pasean diariamente por ella. “É un dos camiños máis transitados”, indicó.

Estas obras de alfaltado se unen a la renovación recientemente de varios tramos de carreteras ubicados en Estonllo, Camiño da Serpe, la subida a Conmeniño, Viña de Millán o Pereiros. En total durante este año, se llevó a cabo la mejora de un total de 21 carreteras en un plan de asfaltados que se alargó desde el mes de marzo a mayo y abarcó tanto el centro de O Grove como San Vicente do Mar.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El vehículo siniestrado sufrió varios daños, principalmente en las ruedas posteriores tras los impactos con la mediana de hormigón de la AG-11

Un joven conductor sale ileso de un aparatoso accidente en la Autovía do Barbanza, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados
Chechu López
Una obra en Vilagarcía

Arousa cierra diciembre con 79 parados menos
Olalla Bouza
Los trabajos de renovación ya empezaron en la EDAR

Catoira debe asumir una sanción de Augas sobre el estado de la EDAR por un error administrativo
Fátima Pérez
El artista gallego actuará esta semana en la localidad saliniense

El cantautor Luis Fercán actuará en Vilanova en un acústico
Redacción