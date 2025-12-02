Inician los trabajos de asfaltado de la zona de Rioseco con una partida de 50.000 euros

Los trabajos de asfaltado ya han comenzado Cedida

El Concello de O Grove comenzó las obras de asfaltado en un tramo de Rioseco, cerca de la zona de As Baladas y, por tanto, alrededor del monte Siradella. Según comentó el alcalde de la localidad, José Cacabelos, el pavimento en esta vía está muy deteriorado debido a las raíces de los árboles que se encuentran en las cunetas.

El presupuesto para estos trabajos, indica el edil, ascienden a 50.000 euros. “Esta estrada ten una lonxitude moi longa, e por iso que neste 2025 iniciamos as obras de asfaltado no primeiro tramo para completar o segundo xa no ano 2026”, señaló Cacabelos en la visita realizada ayer a los trabajos. La necesidad de mejorar esta vía, cuenta el alcalde, viene de la cantidad de personas que pasean diariamente por ella. “É un dos camiños máis transitados”, indicó.

Estas obras de alfaltado se unen a la renovación recientemente de varios tramos de carreteras ubicados en Estonllo, Camiño da Serpe, la subida a Conmeniño, Viña de Millán o Pereiros. En total durante este año, se llevó a cabo la mejora de un total de 21 carreteras en un plan de asfaltados que se alargó desde el mes de marzo a mayo y abarcó tanto el centro de O Grove como San Vicente do Mar.