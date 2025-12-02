Mi cuenta

O Grove

La centolla y las setas abarrotan los restaurantes mecos en el primer fin de semana de festejos

La ruta Setapas y las actividades relacionadas contaron con mucha acogida

C. Hierro
02/12/2025 00:35
El taller de cocina organizado por Micogrove
El taller de cocina organizado por Micogrove
Cedida
Este fin de semana coincidieron en O Grove la Festa da Centola, organizada por Emgrobes y la ruta Setapas, incluida dentro del programa de Micogrove. Ambas citas, señalan sus impulsores, llenaron los restaurantes y hoteles participantes, tanto con clientela de la localidad como con visitantes de otros municipios.

Los eventos continúan a lo largo de la semana. Así, el programa de la Festa da Centola tiene organizado para mañana animación infantil y talleres relacionados con el mar en la calle Castelao (en la cafetería Hostal Mourelos en caso de lluvia) y, para el jueves, un showcooking con degustación de recetas de setas con centollo en el mirador de la lonja. Además, seguirán ofreciendo en los establecimientos los platos elaborados con el rey de los mariscos.

Cartel del showcooking de la Festa da Centola
Cartel del showcooking de la Festa da Centola
Cedida

Por su parte, Micogrove, continuará con la ruta de tapas toda la semana y, para el día 5 está prevista una charla de inicio para la recolección de hongos en el Pub Orballo a partir de las siete y media de la tarde. Al día siguiente tendrá lugar una salida al monte y una exposición micológica. Por último, el domingo, en la misma ubicación, se llevará a cabo una degustación de setas de mano de chefs conocidos.

Una de las tapas que forman parte de la ruta
Una de las tapas que forman parte de la ruta
Paco Luna

Tapas que forman parte de la ruta

