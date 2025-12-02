Mi cuenta

O Grove

El barrio Vilavella se une para iluminar sus calles y crear los cimientos de una asociación

Los vecinos de esta zona de O Grove buscan dinamizar sus calles por Navidad y, para ello, se han organizado

C. Hierro
02/12/2025 00:05
Un momento del encendido de luces en O Grove el año anterior
Un momento del encendido de luces en O Grove el año anterior
Gonzalo Salgado
“Hacer vida de barrio”, con esta idea es con la que los vecinos de Vilavella, en O Grove, se han unido este año para, entre otras cosas, decorar sus calles por Navidad. Esta iniciativa, cuenta una de las impulsoras de esta “movilización” es sólo la primera, ya que, dependiendo de la participación, en el futuro lo que se busca es crear una asociación para dinamizar la zona y organizar actividades culturales durante todo el año.

El planteamiento, explican, es sencillo. Este año cada vecino decorará su fachada con elementos y luces navideñas y acordarán una fecha -todavía está por decidir dependiendo de la elegida por el Concello- para el encendido. Ese mismo día, además, tienen prevista una chocolatada para todos los vecinos en el bar del barrio, el Canta Claro. Además, también tienen cerradas, aunque sin data, las visitas al barrio de Papá Noel y los Reyes Magos. “Hay gente que cede material, trajes y hay voluntarios...”, cuenta una de las promotoras.

Esta, como señalan, es sólo la “idea inicial” y, a partir de ella, lo que buscan es crecer. “Lo importante es ir poco a poco”, ya que así, explican, son como nacen las cosas perdurables.

El objetivo final es crear una asociación que una a todos los vecinos, porque, como cuentan, son muchos los jóvenes que, tras arreglar viviendas familiares, han decidido volver a vivir en este barrio tras pasar, incluso, largas temporadas en el extranjero. “Ahora mismo somos muchos los que hemos vuelto y esto está muy muerto, es por eso que hay que organizarse y hacer actividades para mayores y niños”, cuenta.

Y con la Navidad como pretexto, el barrio de Vilavella crea lazos entre sus habitantes.

