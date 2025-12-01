Mi cuenta

O Grove

Paisajes de O Grove y Sanxenxo protagonizan la película “Así chegou a noite” de Ángel Santos

El tema central del filme, que protagonizan Denís Gómez y Violeta Gil, es la identidad

C. Hierro
01/12/2025 19:43
Imagen de una céntrica calle de O Grove
Imagen de una céntrica calle de O Grove
Gonzalo Salgado
El cineasta pontevedrés, Ángel Santos, eligió los paisajes de O Grove y Sanxenxo para protagonizar su última película ‘Así chegou a noite’. Tal y como señaló el director, para poder rodar este largometraje sentía la necesidad de fijarse en lo que tenía cerca, es por ello que eligió estos municipios como el principal escenario.

De las localidades, Santos buscó aquellos paisajes menos masificados, zonas “que están de espaldas a la parte más turística, a esa parte más conocida”, contó en la presentación del filme en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Esas zonas, comentó, le interesaron paisajísticamente y le “fascinaron”.

La película, que llega tras una década de parón del director, trata de manera profunda temas universales como el desea, la necesidad del silencio o la desconexión en tiempos de ruido. Asimismo, señaló Santos, la historia tiene como tema central “la identidad” y explora las relaciones de pareja, la necesidad de romper vínculos con el pasado o la tentación de desaparecer.

Los actores protagonistas del filme son el coruñés Denís Gómez (Pablo) y Violeta Gil (Andrea).

