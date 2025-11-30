Micogrove continúa su programación de éxito con aforos completos en sus talleres

Obradoiro olfativo y sensitivo en el II Micogrove Cedida

Micogrove continúa mostrando su pasión por este producto en la localidad meca con un obradoiro olfativo y sensitivo que completó aforo y resultó ser todo un éxito entre sus asistentes.

Se trata de la segunda edición de este evento que arrancó este pasado viernes su programación y que se desarrollará hasta el próximo 8 de diciembre para ensalzar la riqueza micológica en la península de O Grove.

Tras el ‘Setapas’ -el concurso de tapas con setas- que dio el pistoletazo de salida a esta edición, ayer fue el turno del primer obradoiro olfativo y sensitivo que completó sus 15 plazas disponibles, como también lo hizo ya la salida al monte prevista para el próximo sábado 6 de diciembre. Así lo apuntó Alberto, promotor de la propuesta.

“Igual la lluvia echa un poco atrás a la gente para estar en las calles, pero también es lo que se busca con esta iniciativa, fomentar la actividad en épocas con menos ocio”, señaló.

El programa continúa hoy con un obradoiro infantil de cocina a partir de las 17:00 horas en la Cafetería Torrada. Allí los más pequeños podrán aprender a preparar “divertidas y deliciosas” recetas con setas, que luego merendarán.