O Grove 

La Conselleira do Mar, nombrada Embajadora de la Cofradía Centolo Larpeiro de O Grove

Marta Villaverde se suma así a las numerosas personalidades que cada año reciben esta distinción

Fátima Pérez
30/11/2025 14:35
La Conselleira do Mar tras el acto en O Grove
La Conselleira do Mar tras el acto en O Grove
Cedida
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, fue nombrada Embajadora de la Cofradía Centolo Larpeiro de O Grove, sumándose así a las numerosas personalidades que cada año reciben esta distinción que otorga el pósito en reconocimiento a su compromiso con la gastronomía, el mar y la puesta en valor de los productos locales.

Villaverde, que agradeció a los anfitriones la condecoración, elogió "o extraordinario labor" de este colectivo en favor de la defensa, la promoción y la divulgación del pescado y el marisco de la zona; un compromiso que "compartimos desde a Xunta, así como a paixón polo mar, o respecto pola tradición e o entusiasmo por promover os produtos máis auténticos que saen das nosas rías". 

Y es que la actividad económica que genera este crustáceo a lo largo de este mes, remarcó la conselleira, “converte a esta localidade do Salnés nun destino gastronómico de referencia en Europa, pero tamén como destino turístico integral”.

