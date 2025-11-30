Las cofradías europeas despiden O Grove tras un fin de semana de turismo enogastronómico

Algunos de los cofrades reunidos en O Grove Cedida

O Grove despidió esta mañana el 22º Congreso Europeo de Cofradías e Asociacións Enogastronómicas que se desarrolló en el municipio meco este fin de semana.

Los 350 congresistas procedentes de siete países diferentes desfilaron ayer a las 13:00 horas por la calles de O Grove para posteriormente celebrar una comida que puso fin a una cita en la que se abordó el papel del turismo enogastronómico como motor cultural y económico de diferentes puntos de Europa.

El congreso coincidió además con las XXIII Xornadas Gastronómicas Centola do Grove que arrancaron también este fin de semana pero se prolongarán hasta el 8 de diciembre ofreciendo los manjares elaborados por los establecimientos participantes que adelantan “está tendo moi boa resposta e iso que ainda arrincamos o venres”.

Así, el martes 2 de diciembre de 17.30 a 20.00 horas será el turno de las actividades de animación infantil y talleres relacionados con el mar como temática principal.

A su vez, se realizará también un concurso de manualidades con materiales reciclados en la Rúa Castelao y, en caso de lluvia, las actividades se trasladarán a la cafetería del Hostal Mourelos.