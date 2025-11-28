Unas centollas solidarias de récord recaudan 890 euros a favor de Cáritas de O Grove

La subasta reunió a muchos participantes y familiares en la lonja meca Mónica Ferreirós

El concurso para encontrar las mejores centollas de O Grove y la posterior subasta solidaria de ambos ejemplares consiguieron recaudar 890 euros a favor de Cáritas. Este año el tamaño de los crustáceos superaron las marcas del año pasado, así la centolla macho capturada por el barco Lucía del Carmen, pesó 4,940 kilos, mientras que la hembra, recogida por el barco Nicole, alcanzó los 2,630 kilos.

El ejemplar macho más grande Mónica Ferreirós

Entre todas las empresas que participaron en la puja, tanto de la localidad como de otras villas cercanas, los que se llevaron los ejemplares fueron Mariscos El Gallego la hembra por 390 euros y Mariscos Lukas el macho por un total de 500 euros.

Un momento de la subasta de la centolla solidaria Mónica Ferreirós

Programación

Con esta iniciativa, una de las más esperadas, la Festa da Centola da el pistoletazo de salida a su programación. Así, durante este fin de semana la localidad vivirá unos días especiales en torno al marisco rey.

La programación de los festejos incluyen más que gastronomía, es por ello que además de probar la centolla en diferentes elaboraciones en los treinta establecimientos adheridos a esta iniciativa, los vecinos y visitantes también pueden participar en otras actividades. La primera de ellas, el desfile cívico de las Cofradías Gastronómicas, tendrá lugar el domingo a partir de la una.

El martes, en la Rúa Castelao, se organizarán talleres para niños y animación infantil en horario de cinco y media a ocho de la tarde. El jueves, en la lonja, está previsto un showcooking con degustación de recetas de setas con centolla a partir de las seis. El siguiente fin de semana las calles se llenarán de música con la animación de la charanga Noroeste, el grupo Paranda-Mecos y Cantodorxo. El lunes Arroba de Viño serán los encargados de cerrar los festejos.