Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

O Grove se convierte en la capital de la enogastronomía con la visita de 350 cofrades

Los congresistas llegan desde siete países diferentes

C. Hierro
28/11/2025 19:44
Un momento de la presentación del congreso
Un momento de la presentación del congreso
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

O Grove se convierte este fin de semana en la capital europea de la enogastronomía con la llegada de 350 congresistas de siete países. La localidad se convierte así en la sede del 22º Congreso Europeo de Cofradías e Asociacións Enogastronómicas, un encuentro que, este año, se celebra bajo el lema “O turismo enogastronómico en Europa. Galicia, rexión europea de cultura culinaria. O Grove, a súa historia e os seus produtos do mar”.

La celebración de esta cita en el municipio, señaló el alcalde José Cacabelos en la presentación del evento, supone un impulso económico y turístico de la villa. De la misma manera, indicó que este tipo de citas reiteran una vez más que “O Grove tamén se visita e se desfruta en inverno”.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Ceuco), Carlos Martín Cosme, comentó que la celebración de este congreso hará que O Grove, “ya conocido por su marisco” se promocione todavía más en el ámbito europeo.

El congreso

Durante la celebración de este congreso, que comenzó hoy y se alargará todo el fin de semana, los participantes abordarán el papel del turismo enogastronómico como motor cultural y económico de diferentes puntos de la geografía de Europa. Además, al celebrarse en O Grove, esta localidad tendrá una mención especial y se destacará su riqueza marinera.

Cacabelos quiso destacar que los congresistas, además de participar en las charlas, descubrirán los secretos de la localidad. “As 350 persoas que chegaron durmen en O Grove e tamén comen nos nosos restaurantes”, señaló.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Protesta en el Hospital do Salnés

Las auxiliares de Enfermería van a la huelga para reclamar la subida de categoría
Olalla Bouza
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo

El Tribunal rechaza el recurso del exalcalde de Catoira y ratifica los cobros irregulares
Fátima Pérez
Un momento tras el atropello en Sanxenxo

Atropellan a un hombre de 83 años en un paso de peatones de la calle Progreso
C. Hierro
El ideal gallego

Salen a licitación las obras para el nuevo cuartel de Cambados por más de 10 millones
A. Louro