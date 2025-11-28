O Grove se convierte en la capital de la enogastronomía con la visita de 350 cofrades

Un momento de la presentación del congreso Cedida

O Grove se convierte este fin de semana en la capital europea de la enogastronomía con la llegada de 350 congresistas de siete países. La localidad se convierte así en la sede del 22º Congreso Europeo de Cofradías e Asociacións Enogastronómicas, un encuentro que, este año, se celebra bajo el lema “O turismo enogastronómico en Europa. Galicia, rexión europea de cultura culinaria. O Grove, a súa historia e os seus produtos do mar”.

La celebración de esta cita en el municipio, señaló el alcalde José Cacabelos en la presentación del evento, supone un impulso económico y turístico de la villa. De la misma manera, indicó que este tipo de citas reiteran una vez más que “O Grove tamén se visita e se desfruta en inverno”.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Ceuco), Carlos Martín Cosme, comentó que la celebración de este congreso hará que O Grove, “ya conocido por su marisco” se promocione todavía más en el ámbito europeo.

El congreso

Durante la celebración de este congreso, que comenzó hoy y se alargará todo el fin de semana, los participantes abordarán el papel del turismo enogastronómico como motor cultural y económico de diferentes puntos de la geografía de Europa. Además, al celebrarse en O Grove, esta localidad tendrá una mención especial y se destacará su riqueza marinera.

Cacabelos quiso destacar que los congresistas, además de participar en las charlas, descubrirán los secretos de la localidad. “As 350 persoas que chegaron durmen en O Grove e tamén comen nos nosos restaurantes”, señaló.