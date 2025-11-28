La centolla y las setas se unen este fin de semana en la oferta gastronómica de los restaurantes

Una de las primeras centollas descargadas en O Grove Gonzalo Salgado

Este fin de semana O Grove se convierte en una capital gastronómica gracias a la unión de dos citas: La Festa da Centola y la ruta ‘Setapas’. A través de estas dos iniciativas, los diferentes restaurantes de la localidad ofrecen tanto a vecinos como a visitantes elaboraciones nuevas que, por un lado, están protagonizadas por la centolla de O Grove y, por el otro, por una rica variedad de setas.

Así, a través de la Festa da Centola, que celebra hoy la subasta solidaria a partir de las cinco de la tarde en la lonja del municipio, un total de treinta establecimientos (entre hoteles y restaurantes) ofertan platos y menús que tienen a la centolla como ingrediente principal.

Por su parte, la ruta ‘Setapas’ que está incluida dentro de la iniciativa Micogrove y tiene por objetivo dar a conocer la variedad de hongos que hay en la localidad, cuenta con la adhesión de ocho restaurantes que, desde hoy y hasta el 8 de diciembre, preparan distintas tapas basadas en las setas. Cualquiera de las elaboraciones que se presentan dentro de esta ruta gastronómica tiene un precio de tres euros.

Una de las tapas que forman parte de la ruta Paco Luna

La ruta gastronómica ‘Setapas’ presenta ocho elaboraciones en las que probar variedad de setas Más información