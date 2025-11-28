La centolla y las setas se unen este fin de semana en la oferta gastronómica de los restaurantes
La Festa da Centola y la ruta 'Setapas' invitan a probar nuevas recetas en los locales mecos
Este fin de semana O Grove se convierte en una capital gastronómica gracias a la unión de dos citas: La Festa da Centola y la ruta ‘Setapas’. A través de estas dos iniciativas, los diferentes restaurantes de la localidad ofrecen tanto a vecinos como a visitantes elaboraciones nuevas que, por un lado, están protagonizadas por la centolla de O Grove y, por el otro, por una rica variedad de setas.
Así, a través de la Festa da Centola, que celebra hoy la subasta solidaria a partir de las cinco de la tarde en la lonja del municipio, un total de treinta establecimientos (entre hoteles y restaurantes) ofertan platos y menús que tienen a la centolla como ingrediente principal.
Por su parte, la ruta ‘Setapas’ que está incluida dentro de la iniciativa Micogrove y tiene por objetivo dar a conocer la variedad de hongos que hay en la localidad, cuenta con la adhesión de ocho restaurantes que, desde hoy y hasta el 8 de diciembre, preparan distintas tapas basadas en las setas. Cualquiera de las elaboraciones que se presentan dentro de esta ruta gastronómica tiene un precio de tres euros.