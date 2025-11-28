Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La centolla y las setas se unen este fin de semana en la oferta gastronómica de los restaurantes

La Festa da Centola y la ruta 'Setapas' invitan a probar nuevas recetas en los locales mecos

C. Hierro
28/11/2025 00:10
Una de las primeras centollas descargadas en O Grove
Una de las primeras centollas descargadas en O Grove
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Este fin de semana O Grove se convierte en una capital gastronómica gracias a la unión de dos citas: La Festa da Centola y la ruta ‘Setapas’. A través de estas dos iniciativas, los diferentes restaurantes de la localidad ofrecen tanto a vecinos como a visitantes elaboraciones nuevas que, por un lado, están protagonizadas por la centolla de O Grove y, por el otro, por una rica variedad de setas.

Así, a través de la Festa da Centola, que celebra hoy la subasta solidaria a partir de las cinco de la tarde en la lonja del municipio, un total de treinta establecimientos (entre hoteles y restaurantes) ofertan platos y menús que tienen a la centolla como ingrediente principal.

Por su parte, la ruta ‘Setapas’ que está incluida dentro de la iniciativa Micogrove y tiene por objetivo dar a conocer la variedad de hongos que hay en la localidad, cuenta con la adhesión de ocho restaurantes que, desde hoy y hasta el 8 de diciembre, preparan distintas tapas basadas en las setas. Cualquiera de las elaboraciones que se presentan dentro de esta ruta gastronómica tiene un precio de tres euros.

Una de las tapas qu
Una de las tapas que forman parte de la ruta
Paco Luna

La ruta gastronómica ‘Setapas’ presenta ocho elaboraciones en las que probar variedad de setas

Más información

Estos son los restaurantes y hoteles que participan en la Festa da Centola de O Grove

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Visitantes en el tren turístico, que suele contar con muchos usuarios durante todo el año

El Parador de Cambados apunta a récord con más reservas que nunca en diciembre
A. Louro
Uno de los espacios creados en el Pazo de Quintáns

Las obras de rehabilitación del Pazo de Quintáns está previsto que se inauguren en diciembre
C. Hierro
La última edición del Culturgal

Catoira participa en el Culturgal este fin de semana para promocionar la cultura vikinga
Fátima Pérez
El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, junto a Abel Losada

Cuntis se reúne con la Subdelegación para conocer los avances del proyecto de asfaltado integral en la N-640
Fátima Pérez