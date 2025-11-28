Aprometur muestra con éxito los sabores de O Grove en la feria gastronómica Xantar

Algunas visitas institucionales en el stand de Aprometur en Xantar Cedida

La asociación Aprometur creada para la promoción del turismo en O Grove se estrenó con éxito en su primera feria. Su stand en el evento gastronómico Xantar, en Ourense, recibió múltiples visitas institucionales y sorprendió a todos los asistentes a través de su eslogan "Saborea O Grove" y sus tres citas especiales: Micogrove, Setapas y Pinchanogrove.

Durante los días que se celebró la feria, del 20 al 23 de noviembre, la asociación pudo promocionar sus actividades y contar con el apoyo de diferentes personalidades, como pueden ser Romina Fernández, directora de Turismo Rías Baixas, Jesús Vázquez, diputado de Turismo, Rosa Quintana, exconselleira de Pesca, Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia o Marta Villaverde, actual conselleira do Mar.

Las citas

Aprometur tuvo como objetivo durante su estancia en Ourense promocionar sus tres citas más próximas. Las dos primeras, Micogrove y Setapas se celebran este fin de semana y, gracias a ellas, tanto vecinos como visitantes podrán conocer la variedad de setas que oferta la localidad meca y, además, probar recetas innovadoras preparadas con distintos hongos.

Su programación, además de la ruta de tapas, incluye salidas al monte, charlas sobre micología e incluso talleres de cocina para que los menores descubran el sabor de las setas.

La siguiente, Pinchanogrove, está previsto que se celebre en el mes de marzo, desde el día 6 al 22. En esta iniciativa, diferentes restaurantes de la localidad ofrecerán a su clientela tapas sorprendentes elaboradas con productos de cercanía y de primera calidad.