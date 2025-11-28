Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Aprometur muestra con éxito los sabores de O Grove en la feria gastronómica Xantar

Las citas de Micogrove, Setapas y Pinchanogrove sorprendieron a los asistentes al evento

C. Hierro
28/11/2025 11:54
Algunas visitas institucionales en el stand de Aprometur en Xantar
Algunas visitas institucionales en el stand de Aprometur en Xantar
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La asociación Aprometur creada para la promoción del turismo en O Grove se estrenó con éxito en su primera feria. Su stand en el evento gastronómico Xantar, en Ourense, recibió múltiples visitas institucionales y sorprendió a todos los asistentes a través de su eslogan "Saborea O Grove" y sus tres citas especiales: Micogrove, Setapas y Pinchanogrove.

Durante los días que se celebró la feria, del 20 al 23 de noviembre, la asociación pudo promocionar sus actividades y contar con el apoyo de diferentes personalidades, como pueden ser Romina Fernández, directora de Turismo Rías Baixas, Jesús Vázquez, diputado de Turismo, Rosa Quintana, exconselleira de Pesca, Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia o Marta Villaverde, actual conselleira do Mar.

Las citas

Aprometur tuvo como objetivo durante su estancia en Ourense promocionar sus tres citas más próximas. Las dos primeras, Micogrove y Setapas se celebran este fin de semana y, gracias a ellas, tanto vecinos como visitantes podrán conocer la variedad de setas que oferta la localidad meca y, además, probar recetas innovadoras preparadas con distintos hongos.

Su programación, además de la ruta de tapas, incluye salidas al monte, charlas sobre micología e incluso talleres de cocina para que los menores descubran el sabor de las setas.

La siguiente, Pinchanogrove, está previsto que se celebre en el mes de marzo, desde el día 6 al 22. En esta iniciativa, diferentes restaurantes de la localidad ofrecerán a su clientela tapas sorprendentes elaboradas con productos de cercanía y de primera calidad.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Rocío Saiz durante su concierto en el Atlantic Fest @Gonzalo Salgado

El Atlantic Fest ya tiene fechas para celebrar su décimo aniversario en 2026
Fátima Pérez
Andaina contra la Variante Oeste el pasado mes de octubre

Caldas saldrá mañana a las calles en la que será la mayor protesta contra la Variante
Fátima Pérez
Pilar Millet, portavoz de los vecinos que se concentran cada jueves ante el centro de salud de Ribeira, dio lectura a un manifiesto para demandar mejoras

Más de 7.000 vecinos de Ribeira no tienen un médico asignado al seguir sin cubrirse las vacantes desde hace meses
Chechu López
Un Ford Ka sufrió algunos daños a consecuencia del impacto con el ciclomotor que pilotaba un sexagenario que resultó herido

Herido un sexagenario en un accidente de tráfico entre su ciclomotor y un coche en el lugar de Xarás, en Ribeira
Chechu López