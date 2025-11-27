Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Un programa cargado de magia, ciencia, humor y música para celebrar la Navidad en O Grove

Las actividades comienzan el 5 de diciembre y se alargarán durante todo el mes

C. Hierro
27/11/2025 13:24
Un momento del encendido del alumbrado navideño en O Grove
Un momento del encendido del alumbrado navideño en O Grove
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello de O Grove organiza un programa cultural completo para diciembre. Las actividades, que comenzarán el día cinco y se desarrollarán durante todo el mes, están diseñadas para un público de todas las edades y, por ello, combinan la magia, el humor, la ciencia y la música.

La primera cita será el día cinco en la biblioteca municipal con el espectáculo 'Ilusiónate' que combina la magia y el ilusionismo para el disfrute de toda la familia. Para acudir, es necesaria inscripción previa.

La siguiente parada es el 14 de diciembre en el auditorio con la obra 'Go on!' protagonizado por los artista Xoque Carbajal y Jouse García. Este espectáculo, que se define como "unha odisea cómica no espazo galego" cuenta la historia de dos exploradores que se adentraron en las desconocidas tierras galaicas a través de una Ruta Xacobea. Las entradas se ponen a la venta en la biblioteca municipal el día doce o el mismo día de la función en el propio auditorio.

La profesora Marisa Moreda será la encargada de presentar, el 22 de diciembre, en la casa de la cultura su documental 'Adeus vista dos meus ollos!' que tiene por objetivo dar voz y visibilizar las historias y vivencias de los niños que se ven obligados a migrar.

Ciencia y música

Ese mismo día O Grove prepara una cita con la ciencia con un scape room en la biblioteca dirigido a menores a partir de los ocho años. Al día siguiente, el mismo espacio acogerá el espectáculo 'Viaxes e cancións dos ratos de Lonxedetodo' que combina cuentos, teatro y música, y está dirigido a un público a partir de los cuatro años.

La magia volverá el día 26 con una función del Mago Paco a partir de las cinco y media en la biblioteca. Este espectáculo, pensado para toda la familia, llenará el espacio de ilusión, fantasía y humor.

Como en años anteriores el día 27 el auditorio acogerá el Concerto Fin de Ano que, como novedad, este año contará con dos pases, el primero a las seis y el segundo a las ocho y media.

Las dos últimas citas programadas serán en la biblioteca. La primera, el espectáculo 'O arquivo do chibo' el día 29 a las cinco y media de la tarde y, el segundo, 'Meco e sono', una obra de narración oral que será al día siguiente en el mismo horario. Para acudir a ambas iniciativas es necesaria inscripción previa.

O Grove destina 65.000 euros al alumbrado y actividades de Navidad

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La presentación del festival de la inclusión 'Festiritititi, promovido por Amicos, fue presentado en la sala de comunicación del consistorio boirense

El festival de la inclusión 'Festiritititi' celebrará el 3 de diciembre en el polideportivo de Barraña su octava edición con más de 500 escolares
Chechu López
Patricia Cambeiro, Ángel Vilas y Carlos Coira presentaron una nueva edición del Open McDonalds

La XVII edición del Open McDonalds echa el cierre el sábado en el Auditorio al "Circuíto Galego de Promoción"
Gonzalo Sánchez
Vilagarcía repite como la capital de la Media Maratón en Galicia con su genuino circuito llano y rápido

Estas son las restricciones al tráfico por la Media Maratón de Vilagarcía
Olalla Bouza
El ideal gallego

Mar autoriza la reapertura de los bancos marisqueros de Boiro, A Pobra y parte de Ribeira
Olalla Bouza