Un programa cargado de magia, ciencia, humor y música para celebrar la Navidad en O Grove

El Concello de O Grove organiza un programa cultural completo para diciembre. Las actividades, que comenzarán el día cinco y se desarrollarán durante todo el mes, están diseñadas para un público de todas las edades y, por ello, combinan la magia, el humor, la ciencia y la música.

La primera cita será el día cinco en la biblioteca municipal con el espectáculo 'Ilusiónate' que combina la magia y el ilusionismo para el disfrute de toda la familia. Para acudir, es necesaria inscripción previa.

La siguiente parada es el 14 de diciembre en el auditorio con la obra 'Go on!' protagonizado por los artista Xoque Carbajal y Jouse García. Este espectáculo, que se define como "unha odisea cómica no espazo galego" cuenta la historia de dos exploradores que se adentraron en las desconocidas tierras galaicas a través de una Ruta Xacobea. Las entradas se ponen a la venta en la biblioteca municipal el día doce o el mismo día de la función en el propio auditorio.

La profesora Marisa Moreda será la encargada de presentar, el 22 de diciembre, en la casa de la cultura su documental 'Adeus vista dos meus ollos!' que tiene por objetivo dar voz y visibilizar las historias y vivencias de los niños que se ven obligados a migrar.

Ciencia y música

Ese mismo día O Grove prepara una cita con la ciencia con un scape room en la biblioteca dirigido a menores a partir de los ocho años. Al día siguiente, el mismo espacio acogerá el espectáculo 'Viaxes e cancións dos ratos de Lonxedetodo' que combina cuentos, teatro y música, y está dirigido a un público a partir de los cuatro años.

La magia volverá el día 26 con una función del Mago Paco a partir de las cinco y media en la biblioteca. Este espectáculo, pensado para toda la familia, llenará el espacio de ilusión, fantasía y humor.

Como en años anteriores el día 27 el auditorio acogerá el Concerto Fin de Ano que, como novedad, este año contará con dos pases, el primero a las seis y el segundo a las ocho y media.

Las dos últimas citas programadas serán en la biblioteca. La primera, el espectáculo 'O arquivo do chibo' el día 29 a las cinco y media de la tarde y, el segundo, 'Meco e sono', una obra de narración oral que será al día siguiente en el mismo horario. Para acudir a ambas iniciativas es necesaria inscripción previa.