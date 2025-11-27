El BNG lleva al Pleno una moción para la recuperación de los molinos y lavaderos locales

Anselmo Noia, portavoz del BNG, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove convoca el último Pleno del año para el próximo lunes tres de diciembre a las ocho y media de la tarde.

Uno de los puntos de esta sesión será la moción presentada por el grupo municipal del BNG en la que solicitan que el Concello lleve a cabo la recuperación “de muíños e lavadoiros” de la localidad. Esto significa, por tanto, realizar obras de mantenimiento en estos espacios que, en muchas ocasiones, se encuentran en unas malas condiciones.

Además, el Pleno comenzará con la aprobación del acta de la anterior sesión celebrada el tres de noviembre, la dación de cuentas de los decretos emitidos desde la última sesión o de los acuerdos adoptados en la Xunta de Goberno.

Así, también está programada la aprobación del reglamento del Consello Municipal de Igualdade del Concello.

Por último, como en todas las sesiones, habrá tiempo para las mociones de urgencia y para los ruegos y preguntas de todos los partidos de la oposición.