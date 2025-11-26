O Grove destina 65.000 euros al alumbrado y actividades de Navidad

Un momento del encendido de luces en O Grove el año anterior Gonzalo Salgado

O Grove destina un total de 65.000 euros al alumbrado de calles y a las actividades programadas para celebrar la Navidad en el municipio. Tal y como señala la concelleira de Cultura, Pili Galiñanes, el presupuesto se divide en dos partidas, la primera con una cuantía de 45.000 euros para las luces y adornos que decorarán las calles y otros 20.000 para las actividades lúdicas y culturales.

En este sentido, el alcalde de la localidad, José Cacabelos, señala que la cantidad invertida en estos festejos ha sufrido un incremento "importante" los últimos años. Así, indica que hace diez años el presupuesto era de 15.000 euros, después se pasó a 20.000 y, ahora, "únicamente nas luces case son 50.000 euros".

Inauguración

La fecha exacta en la que se inaugurará la Navidad en O Grove todavía no está cerrada. "Aínda non podemos dar a data exacta pero o que sí que sabemos é que será a próxima semana", señala la concelleira de Cultura. Por su parte, el alcalde, indica que la intención es que se enciendan las luces el 5 de diciembre "coma todos os anos, aínda que ao mellor imos un pouco xustos".

Lo que sí tienen claro ambos, es que tanto el alumbrado como la programación que se está preparando desde Cultura será muy variada y agradará a los vecinos del municipio. "Confiamos en que tanto a iluminación das rúas coma as actividades satisfagan a todos os veciños de O Grove e a todas aquelas persoas que nos visiten nestas datas", concluye el edil José Cacabelos.