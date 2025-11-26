Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

O Grove destina 65.000 euros al alumbrado y actividades de Navidad

El Concello espera poder inaugurar las luces el 5 de diciembre

C. Hierro
26/11/2025 00:06
Un momento del encendido de luces en O Grove el año anterior
Un momento del encendido de luces en O Grove el año anterior
Gonzalo Salgado
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

O Grove destina un total de 65.000 euros al alumbrado de calles y a las actividades programadas para celebrar la Navidad en el municipio. Tal y como señala la concelleira de Cultura, Pili Galiñanes, el presupuesto se divide en dos partidas, la primera con una cuantía de 45.000 euros para las luces y adornos que decorarán las calles y otros 20.000 para las actividades lúdicas y culturales.

En este sentido, el alcalde de la localidad, José Cacabelos, señala que la cantidad invertida en estos festejos ha sufrido un incremento "importante" los últimos años. Así, indica que hace diez años el presupuesto era de 15.000 euros, después se pasó a 20.000 y, ahora, "únicamente nas luces case son 50.000 euros".

Inauguración

La fecha exacta en la que se inaugurará la Navidad en O Grove todavía no está cerrada. "Aínda non podemos dar a data exacta pero o que sí que sabemos é que será a próxima semana", señala la concelleira de Cultura. Por su parte, el alcalde, indica que la intención es que se enciendan las luces el 5 de diciembre "coma todos os anos, aínda que ao mellor imos un pouco xustos".

Lo que sí tienen claro ambos, es que tanto el alumbrado como la programación que se está preparando desde Cultura será muy variada y agradará a los vecinos del municipio. "Confiamos en que tanto a iluminación das rúas coma as actividades satisfagan a todos os veciños de O Grove e a todas aquelas persoas que nos visiten nestas datas", concluye el edil José Cacabelos.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Las retroexcavadoras al finalizar el registro

Cae un vilanovés en un registro contra el tráfico de heroína en O Salnés
Olalla Bouza
Alba Tomé

A vilagarciana Alba Tomé fala no Culturgal sobre a súa obra 'As humidades'
Olalla Bouza
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió el encuentro

Acuerdo entre el sector bateeiro y la Xunta para aplazar a enero la campaña de la mejilla
Olalla Bouza
Los usuarios ya han iniciado la formación práctica

La formación en maquinaria pesada suma talento femenino a través de la Mancomunidade do Salnés
A. Louro