O Grove

La ruta gastronómica ‘Setapas’ presenta ocho elaboraciones en las que probar variedad de setas

La segunda edición de Micogrove comienza el viernes y se alargará hasta el 8 de diciembre

C. Hierro
26/11/2025 19:13
Cartel de Micogrove
Cartel de Micogrove
La ruta gastronómica ‘Setapas’ incluida dentro de la segunda edición de Micogrove organizada por Aprometur, ofrece la posibilidad de probar, en varios establecimientos mecos, diferentes elaboraciones en las que las setas son el ingrediente principal.

Así, en esta actividad, que comenzará mañana y se alargará hasta el 8 de diciembre, se ofrecerán ocho tapas diferentes, un guiso de otoño en Casa Abel, un nigiri de colmenillas en O 48 da Platería, una brocheta de boletus en Furtivos, un guiso de shitake en Okra, un estofado de setas en el Crisol, una chuletilla ‘cantharellus’ en el Casino La Toja, setalatte en A de Mariña y, por último, un hojaldre de seta y ostra en O Portiño. El precio de la tapa, en todos los establecimientos es el mismo, tres euros.

Otras actividades

Además de esta ruta para probar diferentes variedades de setas, en Micogrove se incluyen otras muchas actividades. Así están programados dos talleres, el primero de ellos uno olfativo-sensorial impartido por María Cabaleiro y Hugo Fernández en el Pub Orballo el sábado de cinco a siete de la tarde y, el segundo, uno de cocina infantil que se llevará a cabo el la Cafetería Torrada el domingo en el mismo horario. En este último, los menores aprenderán a preparar divertidas recetas con setas que luego podrán probar.

De la misma manera están organizadas charlas sobre la recolección de hongos, una salida al monte o una exposición micológica. Como el año anterior, la actividad también incluye el concurso de fotografía y la búsqueda del tesoro para ganar premios.

Galería

Tapas que forman parte de la ruta

1. O PORTIÑOVer más imágenes
