Recuperan el cadáver de un vecino de O Grove que cayó al mar

Un momento del operativo de rescate del varón Gonzalo Salgado

Recuperan del agua el cuerpo de hombre en el de O Grove. Fue un familiar del varón de 59 años el que alertó al servicio de emergencias 112, tras observar el cuerpo flotando y haberlo retirado.

Los primeros en aparecer en el lugar de los hechos, en la zona de la Avenida de Beiramar, en el muelle situado detrás de la lonja de O Grove, fue Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tras ellos, llegaron agentes de la Policía Local de O Grove, Guardia Civil y efectivos de Protección Civil del municipio.

En un primer momento el personal sanitario movilizó el helicóptero medicalizado de Santiago de Compostela, a pesar que finalmente fue anulado al confirmarse a las 15:10 que el hombre había fallecido.

Según las primeras hipótesis manejadas por los efectivos de emergencias, el hombre podría haber caído accidentalmente al agua.