Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El proyecto ‘Mareas de Teatro’ busca ayuda en asociaciones para poder empezar los talleres

La impulsora de la iniciativa quiere comenzar las clases este mismo invierno

C. Hierro
25/11/2025 07:00
'Mareas de Teatro' busca la ayuda del Concello para comenzar
'Mareas de Teatro' busca la ayuda del Concello para comenzar
Gonzalo Salgado

El proyecto ‘Mareas de Teatro’ impulsado por Moraima Pérez hace un llamamiento a las diferentes asociaciones de O Grove para que le cedan un espacio en el que poder comenzar con los talleres. Esta petición, señala Pérez, la hace después de reunirse con la concelleira de Cultura, Pilar Galiñanes, y obtener un no por parte del Concello a la propuesta de utilizar uno de sus espacios. “Dixéronme que non estaban nun momento de asumir gastos”, cuenta Pérez.

A pesar de esta negativa, señala la joven, el proyecto continúa “vivo” y trabajará para que pueda comenzar con las clases de teatro el próximo año. “Agora mesmo non vou a deixar esto de lado, hai moitas persoas interesadas e non quero deixar á xente sen a oportunidade de acudir as clases de teatro”, dice Pérez.

Su propuesta, es sencilla, busca que asociaciones culturales que ya existen en la localidad le cedan un espacio en el que llevar a cabo la actividad y, a cambio, publiciten los talleres de teatro como una iniciativa propia de la entidad. “Quero que saia adiante este inverno e vou traballar para iso”, señala.

La idea de Pérez es crear una actividad que ofrezca un tipo de ocio diferente y un espacio intergeneracional para los vecinos del municipio. “Algo feito por a xente do pobo e para a xente do pobo”, indica. Además, con ‘Mareas de teatro’ también busca acercar este arte a la gente como un mecanismo para fomentar la creatividad y la comunicación entre ellos.

Nace ‘Mareas de teatro’ para subir a O Grove al escenario y alabar su identidad marinera

Más información

Te puede interesar

Un coche acabó colisionando contra otros dos vehículos que estaban aparcados en la vía de servicio

Un conductor y los ocupantes de un coche se dan a la fuga tras un aparatoso accidente de tráfico en pleno casco urbano de A Pobra
Chechu López
El ideal gallego

Pontecesures celebra este sábado un magosto popular y el II Campeonato de Chave local
Fátima Pérez
La mítica banda barbanzana tenía como más reciente local de ensayo ‘O Galiñeiro de O Araño’

Javi Maneiro abandona la banda de rock gallego Heredeiros da Crus al no verse ahora cantando sus letras
Chechu López
La inauguración de la sede social y tienda solidaria de Callejeros Barbanza tuvo lugar a última hora de la tarde del pasado sábado

Callejeros Barbanza abre en pleno casco urbano de Ribeira su sede social y tienda solidaria
Chechu López