El proyecto ‘Mareas de Teatro’ busca ayuda en asociaciones para poder empezar los talleres

'Mareas de Teatro' busca la ayuda del Concello para comenzar Gonzalo Salgado

El proyecto ‘Mareas de Teatro’ impulsado por Moraima Pérez hace un llamamiento a las diferentes asociaciones de O Grove para que le cedan un espacio en el que poder comenzar con los talleres. Esta petición, señala Pérez, la hace después de reunirse con la concelleira de Cultura, Pilar Galiñanes, y obtener un no por parte del Concello a la propuesta de utilizar uno de sus espacios. “Dixéronme que non estaban nun momento de asumir gastos”, cuenta Pérez.

A pesar de esta negativa, señala la joven, el proyecto continúa “vivo” y trabajará para que pueda comenzar con las clases de teatro el próximo año. “Agora mesmo non vou a deixar esto de lado, hai moitas persoas interesadas e non quero deixar á xente sen a oportunidade de acudir as clases de teatro”, dice Pérez.

Su propuesta, es sencilla, busca que asociaciones culturales que ya existen en la localidad le cedan un espacio en el que llevar a cabo la actividad y, a cambio, publiciten los talleres de teatro como una iniciativa propia de la entidad. “Quero que saia adiante este inverno e vou traballar para iso”, señala.

La idea de Pérez es crear una actividad que ofrezca un tipo de ocio diferente y un espacio intergeneracional para los vecinos del municipio. “Algo feito por a xente do pobo e para a xente do pobo”, indica. Además, con ‘Mareas de teatro’ también busca acercar este arte a la gente como un mecanismo para fomentar la creatividad y la comunicación entre ellos.