O Grove buscará la mejor centolla “do mundo” este viernes en la lonja

La Cofradía de Pescadores San Martín de O Grove organiza, el próximo viernes a las cinco de la tarde, un concurso para encontrar la mejor centolla “do mundo”.

El certamen que será en la lonja y está incluido dentro de la programación de la Festa da Centola, elegirá la centolla macho y hembra de más peso.

Pueden presentarse los quienes se dediquen de forma profesional a la captura de este marisco.