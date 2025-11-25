Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

O Grove buscará la mejor centolla “do mundo” este viernes en la lonja

Pueden presentarse las personas que se dediquen de manera profesional a su captura

C. Hierro
25/11/2025 19:35
Cartel del evento
Cartel del evento
La Cofradía de Pescadores San Martín de O Grove organiza, el próximo viernes a las cinco de la tarde, un concurso para encontrar la mejor centolla “do mundo”.

El certamen que será en la lonja y está incluido dentro de la programación de la Festa da Centola, elegirá la centolla macho y hembra de más peso.

Pueden presentarse los quienes se dediquen de forma profesional a la captura de este marisco.

Estos son los restaurantes y hoteles que participan en la Festa da Centola de O Grove

