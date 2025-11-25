El servicio móvil VIDOC de la Policía regresará el 11 de diciembre

Imagen de archivo de la fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El servicio móvil VIDOC de la Policía Nacional regresa a O Grove el próximo 11 de diciembre. En esta ocasión, se instalará en la Praza de O Corgo para que, los vecinos, en caso de lluvia, puedan resguardarse en el interior del Concello.

Aquellas personas que necesiten renovar el DNI o pasaporte ya pueden reservar su cita previa de manera online.