Diario de Arousa

O Grove

El servicio móvil VIDOC de la Policía regresará el 11 de diciembre

Los interesados ya pueden reservar cita para la renovación del DNI o pasaporte

C. Hierro
25/11/2025 19:38
Imagen de archivo de la fachada del Concello de O Grove
Imagen de archivo de la fachada del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado
El servicio móvil VIDOC de la Policía Nacional regresa a O Grove el próximo 11 de diciembre. En esta ocasión, se instalará en la Praza de O Corgo para que, los vecinos, en caso de lluvia, puedan resguardarse en el interior del Concello. 

Aquellas personas que necesiten renovar el DNI o pasaporte ya pueden reservar su cita previa de manera online.

