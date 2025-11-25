El BNG tilda de “chapuza” la obra del Auditorio y critica la gestión y el derroche de dinero

Los representantes del BNG durante un Pleno Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove considera que la sentencia del TSXG que obliga al Concello a pagar casi 35.000 euros por la obra del Auditorio demuestra “as chapuzas no edificio en si, no desenvolvemento da zona, o derroche de cartos públicos e a mala xestión durante a obra por parte do goberno local”.

El portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia, pide al Concello aclaraciones “transparentes e definitivas” sobre esta obra, porque considera que pueden existir indicios de negligencia en la actuación municipal por haber pagado las facturas principales y recepcionado la obra conociendo las deficiencias estructurales en la construcción.

Noia señala que la obra nació “torta” y con un presupuesto de cuatro millones que, sin datos oficiales, parece “que rematou en preto de seis e con continuos modificados da obra e prórrogas dos prazos de execución.

El portavoz recuerda que las obras recibieron dos millones de euros de subvenciones y “queremos pensar que o Concello non certificou o final de obra para non perder esas subvencións a pesares de que sabía que había deficiencias” pero, indican que, “se realmente pagaron as facturas sabendo das incidencias, estaríamos a falar de que se pagaron cartos públicos de maneira irregular e iso ten un nome”.