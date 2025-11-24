EU tilda de “incompetencia municipal” la sentencia del TSXG que obliga a otro pago por el Auditorio

Imagen de archivo del auditorio de O Grove Gonzalo Salgado

Esquerda Unida señala que la sentencia del Trubunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se debe al “descontrol económico e técnico” del Auditorio y, por lo tanto, la considera una “incompetencia municipal”. El portavoz del partido, José Antonio Otero, indica que la sentencia deja claro que el Concello abonó las facturas fuera de plazo lo que provocó que se generasen unos intereses que alcanzan los 34.771,44 euros. El pago de esta cuantía, señalan desde EU representa “un novo sobrecusto que se suma a unha longa lista de custes que a veciñanza leva anos asumindo sen explicacións”.

El partido sostiene que este pago “tería sido perfectamente evitable” si el Concello cumpliera los plazos de pago legales. “Estamos ante un exemplo máis da nefasta xestión dun proxecto que naceu mal e que segue acumulando gastos derivados da falta absoluta de xestión”.

Desde EU indican que por parte del Concello se envió un informe describiendo los problemas graves de la infrestructura (humedades, filtraciones, fallos en el ascensor, en la electricidad y en el sistema de alarma...) para no tener que hacer frente a este pago pero que, en su momento, tras denunciarlos desde su partido “o goberno minimizaba ou negaba sistematicamente”.

Otero denuncia que el auditorio “segue xerando gastos de maneira permanente” y existe “opacidade” alrededor de este proyecto. Es por ello que, desde EU reclaman una auditoría integral de la ejecución de la obra y la publicación de todos los informes técnicos y económicos vinculados a esta obra, incluidos aquellos a los que hace referencia el TSXG en la sentencia.