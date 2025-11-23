Aprometur se estrena en la feria de turismo gastronómico Xantar con el lema “Saborea O Grove”

El stand promocional de la entidad Cedida

La asociación para promoción del turismo en O Grove, Aprometur, se estrenó este fin de semana en la feria de turismo gastronómico Xantar, en Ourense, celebrada desde el día 20 hasta el 23 de noviembre. La entidad contó con un stand propio dedicado al municipio y bajo el eslogan “Saborea O Grove”.

Durante el evento, Aprometur promocionó los eventos Micogrove y Setapas 2025, además de presentar el Pinchanogrove 2026, obteniendo una gran acogida de las propuestas por parte de los asistentes en el recinto ferial. Además de curiosos visitantes, la ocasión contó también con la presencia de personalidades institucionales que se pasaron por el stand, como la directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández; el diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuiña; y la ex conselleira de Pesca, Rosa Quintana.

Asimismo, como incentivo para la participación en el stand, Aprometur incluyó un sorteo de estancias de fin de semana en O Grove entre los asistentes que visitaron el espacio promocional. Además, el sábado se unió a la propuesta la agrupación @deviño.